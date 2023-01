Discurso do Secretário Geral do Hezbollah, Sayed Hasan Nasrallah, na terceira comemoração dos lideres da Resistência Qassem Suleimani e Abu Mahdi Almohandes, na noite da terça feira dia 03 de Janeiro de 2023.

O Secretário-Geral do Hezbollah, Sayed Hasan Nasrallah, disse na terça-feira, 03 de janeiro, que o projeto dos EUA na região é impor sua hegemonia e se apoderar das riquezas de petróleo e gás da região.

Em um discurso na terceira memoração do martírio dos líderes do Eixo da Resistência e Hashd al-Shaabi (Forças de Mobilização Popular) Qassem Suleimani e Abu Mahdi Almohandes, Sayed Nasrallah afirmou que o objetivo do assassinato de Suleimani e seus companheiros era quebrar e enfraquecer os partidos do Eixo da Resistência.

Abordando a formação do novo governo israelense, o líder do Hezbollah garantiu que isso não nos assusta. “Um governo formado por uma mistura de criminosos corruptos, loucos e extremistas apressará o fim da entidade temporária (sionista)”. « A estupidez dos membros deste governo e seu ataque aos lugares sagrados islâmicos e cristãos levará toda a região à explosão », alertou.

Em nível local, Sayed Nasrallah defendeu a necessidade de eleger um Presidente libanês e não apostar nas escolhas dos países estrangeiros.

Os principais pontos de seu discurso:

Peço desculpas a todos que se preocuparam com minha condição de saude e agradeço a todos que oraram por minha recuperação. Após os rumores propagados na mídia israelense e do Golfo, gostaria de assegurar-lhes que não há absolutamente nenhuma razão para se preocupar. Quem me conhece sabe que sofro de alergia pulmonar há mais de 30 anos.

Personalidade de Suleimani

Quando Haj Qassem Suleimani veio ao Líbano e foi nomeado chefe da força de Al-Quds, tinha três fatores a seu favor. Um desses fatores é a própria personalidade que não se importava com todas as seduções da vida. Uma das pistas que revela a essência de uma personalidade e sua grandeza são suas ações e realizações.

O segundo fator é que ele era o soldado do Wilaya. Ele nunca se apresentou como General, mas como soldado.

Infelizmente, alguns ainda acreditam que os Estados do Eixo são súditos do Irã quando não o são, mas são profundamente patrióticos.

O terceiro fator está relacionado aos projetos hegemônicos dos Estados Unidos na região. Haj Qassem tinha duas versões dele. Ele foi capaz, por meio de sua inteligência, presença constante e perseverança, de unir as forças do Eixo e criar uma forte coordenação aumentando seu poder.

Haj Qassem ajudou a dar esperança na adversidade por estar sempre presente na linha de frente.

Primeira versão do projeto americano

A primeira versão do projeto americano começou em 2001, após a tomada do poder pelo então Presidente americano George W. Bush.

O Afeganistão não deveria fazer parte do projeto americano. Ele fez parte disso por causa dos ataques da Al-Qaeda nos EUA.

O projeto pretendia ocupar sete estados, incluindo Síria, Líbano, Iraque, Líbia, Somália, Irã e Sudão.

Os acontecimentos de 11 de setembro deram um impulso ao projeto americano cujo coração é “Israel”, para atacar o Afeganistão e o Iraque e se aproximar do Irã e da Síria.

Eles partiram para atacar a Resistência na Palestina e depois a Resistência no Líbano em 2006. O plano era realizar uma invasão e impor forças multinacionais no Aeroporto, no Porto e nas fronteiras do Líbano.

Se a guerra sionista tivesse vencido no Líbano, teria continuado a acabar com a Síria, mas isso não aconteceu.

Se a Síria não permanecesse firme e não houvesse vontade de resistir no Iraque, e se não houvesse Suleimani e (Imad) Moghniyeh, os EUA teriam ocupado a região.

Nesta versão do projeto hegemônico dos EUA, Haj Qassem Suleimani estava na linha de frente.

Se coletarmos o que a Resistência iraquiana conseguiu, a perseverança do Irã e da Síria, bem como a Resistência no Líbano e na Palestina, podemos concluir que a primeira versão do projeto dos EUA falhou.

Uma das consequências da primeira versão do projeto dos EUA foi a retirada americana do Iraque imposta pela Resistência iraquiana.

Segunda versão do projeto dos EUA

A segunda versão do projeto estadunidense é a mais perigosa porque se caracteriza pela provocação de conflitos internos entre os próprios povos.

Nessa versão, os Estados Unidos queriam que estados e povos se matassem e destruíssem tudo na região para que voltassem como salvadores.

A segunda versão do projeto americano também fracassou graças à resistência do povo e à presença efetiva do Haj Qassem e Abou Mahdi Almohandes.

Motivo do assassinato de Suleimani

Diante dessas duas importantes e históricas falhas do projeto americano, chegamos ao (Ex-Presidente americano Donald) Trump, que viu que deveria desferir um golpe fatal no Eixo ao matar os dois comandantes Suleimani e Almohandes.

O objetivo estratégico do assassinato era afastar o perigo mais estratégico que aguardava a entidade sionista.

O objetivo do assassinato era quebrar a resistência, aterrorizar os iraquianos e enfraquecer os partidos do Eixo da Resistência na Síria, Irã, Líbano e Palestina.

O mártir Qassem Suleimani transformou-se após seu martírio em um símbolo inspirador, seu funeral foi o mais importante da história.

Após seu martírio, o acordo do século falhou, e o Líbano estabeleceu as regras de engajamento, enquanto a Síria estabeleceu as regras políticas.

Quanto à 3ª versão do projeto americano, irei abordá-la em meu próximo discurso, daqui a alguns dias.

Mensagem ao novo governo de Israel

Quanto à formação do novo governo israelense, Netanyahu é bem conhecido por nós. Mas, a novidade desse governo é que ele reúne uma mistura de corruptos, malucos e criminosos extremistas. O novo governo israelense não nos assusta. Por outro lado, leva-nos a ser mais otimistas. Inchallah Deus está apressando o fim da entidade temporária (sionista) graças a este governo e a estupidez que ele cometerá. A política de loucos e extremistas em relação à colonização, o ataque à mesquita de AlAqsa e aos lugares sagrados islâmicos e cristãos levará a situação ao perigo de explosão não apenas na Palestina, mas em toda a região.

Se os EUA não querem uma segunda guerra que não seja a da Ucrânia, devem controlar esses loucos e extremistas.

Respeito à política do governo israelense em relação ao Líbano, não permitiremos que as regras de confronto sejam alteradas. Não haverá tolerância para qualquer violação do status quo que rege a situação de segurança no Líbano.

Também não temos receios quanto ao acordo sobre a demarcação das fronteiras marítimas.

O olhar deve permanecer no que vai acontecer dentro do território palestino ocupado, AlQuds, a mesquita AlAqa e na Cisjordânia.

Um Presidente que não esfaqueia a Resistência

Com relação ao processo de eleição de um Presidente no Líbano, em meu último discurso, não disse que buscamos um Presidente que defenda ou proteja a Resistência, mas um Presidente que não esfaqueie a Resistência. Ou seja, é uma das características que agregam ao candidato presidencial.

É nosso direito natural exigir um Presidente que não apunhale a Resistência pelas costas. A resistência no Líbano não precisa de proteção.

Um Presidente que não esfaqueia a Resistência nem leve o país à guerra civil, mas sim ao diálogo e ao consenso, e isso é do interesse nacional.

Repito pela enésima vez, em resposta aos que acreditam que a eleição presidencial libanesa está ligada ao dossiê nuclear iraniano. A República Islâmica só negocia na questão nuclear, e isso ficou comprovado nos últimos anos.

Mas são os americanos que estão tentando introduzir outros arquivos. O que não é o caso dos iranianos.

Portanto, aqueles que apostam na energia nuclear podem ter que esperar décadas.

Algumas reuniões bilaterais que ocorreram na semana passada no Líbano foram boas na ausência de um diálogo inclusivo na forma solicitada pelo Presidente do Parlamento Nabih Berri.

A responsabilidade das forças políticas libanesas e dos blocos parlamentares é maior do que nunca para realizar a eleição presidencial.

Aqueles que esperam por um acordo saudita-iraniano sobre o Líbano devem esperar muito. Porque o Irã não intervém no Líbano há 40 anos. Quando os sauditas negociam com os iranianos, sua prioridade é o Iêmen, não o Líbano.

Em relação à nossa disputa com o Movimento Patriótico Livre (MPL), fazemos questão de resolvê-la por meio de comunicação para preservar o relacionamento. Alguns de nossos aliados nos criticam publicamente, mas preferimos não fazê-lo em publico porque preferimos discutir isso entre nós.

Em relação ao nosso relacionamento com o Movimento Patriótico Livre, digo que estamos firmemente comprometidos com ele. Haverá reuniões em breve. Jamais tiraremos nossas mãos das mãos de nossos aliados. A menos que eles queiram. Muitas vezes eu disse ao Ministro Gebran Bassil que se você sente que sua aliança conosco o envergonha, você pode sair dela.

Fonte: Al Manar.