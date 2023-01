Après avoir complètement libéré Soledar, dans la soirée du 12 janvier, le groupe Wagner s’est déplacé vers le nord et a également conquis le vendredi 13 janvier la gare de Sol.

(Soldats russes de la force Wagner à Soledar. Source: Intel Slava)

Le contrôle total de Soledar permettra de prendre dans un mouchoir de poche les unités ukrainiennes qui restent à Bakhmout/Bakhmut (Artiomovsk), au sud-ouest, indique l’agence russe Sputnik, selon laquelle la prise de contrôle de la ville a été rendue possible grâce à des frappes aériennes «incessantes» et des tirs d’artillerie contre les positions des forces de Kiev.

(L’artillerie russe en action)

Lors de l’opération, des unités aéroportées russes ont effectué une manœuvre secrète dans une autre zone, ont attaqué des positions ukrainiennes et ont encerclé Soledar au nord et au sud.

Des blindés français se trouvaient dans des zones résidentielles de Soledar quelques jours avant l’arrivée des Russes, a affirmé un habitant de la ville à Sputnik.

Soledar, avant et après les combats (Images satellites-Sputnik)

Des sources indiquent que Zelensky a été informé de l’échec de trois tentatives de contre-attaque des forces armées ukrainiennes sur Soledar, où les 25e, 17e et 72e brigades étaient impliquées, rapporte le site Donbass Insider.

Les survivants ukrainiens de la bataille pour Soledar et des environs répandent des rapports faisant état d’énormes pertes d’effectifs dues à des erreurs de commandement. Dans une brigade, il ne reste que 30 hommes dans une compagnie et dans un bataillon de la 24e brigade sur 300 hommes, seuls 100 combattants sont encore en vie, selon le site d’information russe Rybar.

Ces trois derniers jours, plus de 700 militaires ukrainiens ont été éliminés dans la zone de Soledar, ainsi que plus de 300 équipements, annonce la Défense russe.

Prochaine cible : la mine de sel

Au sud de Soledar, la commune de Parascoviivka reste aux mains des Ukrainiens, bien que Wagner l’assiège furieusement depuis 3 jours.

Selon l’expert militaire roumain Valentin Vasilescu, ce petit village possède une mine de sel en son centre, qui est reliée à la mine principale de Soledar par un réseau de tunnels. Les Russes veulent l’utiliser comme dépôt d’armes et de munitions. Si les Russes n’occupent pas Parascoviivka, ils peuvent se réveiller un beau matin avec des soldats ukrainiens dans le centre de Soledar, qui pourraient y arriver en empruntant les voies souterraines.

Bataille autour de Bakhmut

Les combats se poursuivent à Bakhmout et dans sa banlieue.

Après la conquête par les forces de la SMP Wagner du village d’Opytnoye, la position de l’armée ukrainienne (AFU) dans la ville se détériore.

La prise de ce village permet aux troupes russes d’avancer sur la périphérie sud de Bakhmut, ainsi que d’attaquer les bastions de l’armée ukrainienne à Kleshcheevka depuis l’est.

Les problèmes de communication et les basses températures affectent la capacité à utiliser les drones de reconnaissance, ce qui réduit l’efficacité de l’artillerie et des MLRS ukrainiens depuis Chasov Yar, indique Rybar.

Toujours selon le site Rybar sur Telegram :

Pour la seule journée du 12 janvier, les pertes confirmées des formations ukrainiennes à Bakhmut s’élèvent à 100 hommes et 39 blessés. Pour renforcer les positions, 600 mobilisés sans expérience du combat devraient être acheminés sous peu.

À en juger par les interceptions radio de Bakhmut, plus de 800 personnes ont été tuées au cours des cinq derniers jours sans compter les disparus et les blessés.

En outre, les unités individuelles de mercenaires polonais déployées dans la région quelques semaines plus tôt ont subi d’énormes pertes.

Les Polonais diffusent des informations sur la perte de communication et le désengagement complet entre les formations dans et autour de Bakhmut. L’état moral et psychologique des mercenaires est faible.

Frappes ponctuelles ce samedi

Ce samedi matin, l’armée russe a lancé des frappes ponctuelles sur Kiev et Kharkov, rapporte le site d’information Donbass Insider.

(Bombardement de la gare de Kiev)

Dans les deux villes, des infrastructures ont été touchées. Dans la seconde moitié de la journée, une alerte de raid aérien a été annoncée dans toute l’Ukraine, des messages sur les vols de missiles et le travail de la DCA des FAU sont diffusés via les canaux Telegram. Dans certaines régions, ils ont déjà commencé à couper préventivement le courant, selon Sputnik.

Une des centrales thermiques de Kiev a été touchée par une frappe russe.

Les forces russes frappent des positions ukrainiennes avec des bombes incendiaires

Source: Divers