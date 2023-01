Discurso do Secretário Geral do Hezbollah, Sayed Hasan Nasrallah, durante cerimônia do « Prêmio Internacional Soleimani de Literatura da Resistência », na terça feira 17 de Janeiro 2023.

Redação do site

A vacância presidencial, a crise energética e a constitucionalidade das reuniões ministeriais na ausência de um chefe de estado foram os temas abordados pelo Sayed Hasan Nasrallah sobre a situação interna do Líbano.

Nasrallah afirmou suas acusações contra os Estados Unidos de impedir o Líbano de comprar combustível iraniano para resolver sua crise endêmica de fornecimento de eletricidade, desafiando seus aliados libaneses de obter deles uma exceção, como foi o caso do Iraque e do Afeganistão.

“Somos mestres com nossos aliados. Mostrai-nos se são senhores com os vossos, ou são seus escravos e seus súditos”, desafiou-os.

Prêmio Soleimani

O Secretário-Geral do Hezbollah fez essas acusações em seu discurso proferido na terça-feira, 17 de janeiro, durante a cerimônia do “Prêmio Internacional Soleimani de Literatura da Resistência”, organizado na capital libanesa pela Fundação Asfar. O prêmio é dedicado à memória do ex-chefe da Força al-Quds, General Qassem Soleimani, morto em 3 de janeiro de 2020, em um ataque aéreo dos EUA no Iraque, ao lado do vice-chefe das Forças de Mobilização Popular no Iraque, Hashd al -Shaabi Abu Mahdi al-Mohandes.

Depois de falar longamente sobre a importância dos mártires na história do Islã, começando com os das primeiras batalhas de Badr e Ohod, depois evocando os da resistência no Líbano e em outros países do Eixo da Resistência, para concluir com as especificidades do mártir Soleimani, Sayed Hasan Nasrallah evocou os três assuntos de extrema importância na vida dos libaneses: A vaga presidencial, a entrega de combustível iraniano para resolver a crise energética no Líbano e a realização de reuniões governamentais que alguns consideram inconstitucionais na ausência de um presidente.

Mostre-nos que você não é escravo

Sobre o tema da crise energética, ilustrada pela « Crise Elétrica » que afeta todo o povo libanês, todas as comunidades juntas, bem como a vida econômica e a vida do povo », nas palavras do Sayed Nasrallah, ele disse: « Há alguns meses, dissemos que estávamos prontos para fornecer combustível do Irã, por um período de seis meses, para aumentar as horas de abastecimento diário para 8 horas e colocar o Líbano no caminho de uma solução. Tomamos a iniciativa e iniciamos nossos contatos com os iranianos que aceitaram nosso pedido, o que o ministro Abdollahian garantiu durante sua visita a Beirute”, na semana passada.

E Nasrallah disse para continuar: “A proposta dos combustíveis ainda está em vigor, mas são os americanos que estão a impedir a sua concretização”.

“Eu havia dito no passado, quando a crise estourou, que cada um de nós deveria aproveitar nossas relações com outros países para salvar nosso país. Investimos em nosso relacionamento com o Irã que aceitou o nosso pedido. Invista o seu com os países com os quais você é aliado, com os Estados Unidos e a Arábia Saudita para concretizar esse negócio”, acrescentou. “Obtenha uma exceção deles, como foi feito com o Iraque e o Afeganistão, que trazem eletricidade e gás iranianos.”

“Somos mestres com nossos aliados, mostre-nos que vocês também o sao. Caso contrário, vocês seriam seus súditos, seus escravos”, ele também abordou.

Ninguém quer deliberadamente uma vaga presidencial

No que diz respeito ao primeiro tema, a vacância presidencial em vigor desde a saída do ex-chefe de Estado, Michal Aoun com o fim do mandato em finais de Outubro.

Sayed Nasrallah rejeitou as acusações lançadas por alguns líderes libaneses da comunidade maronita contra certos partidos libaneses de querer privar esta comunidade de suas prerrogativas políticas, em particular da Presidência da República que lhe é concedida pela carta libanesa.

Ele disse: “Entendemos que algumas autoridades religiosas exercem pressão política e midiática sobre as forças políticas representadas no Parlamento para acelerar as eleições presidenciais, mas é importante não fazer discursos que provoquem divisões na comunidade”.

E para garantir: “Tenho certeza de que não há bloco parlamentar ou forças políticas que queiram esconder deliberadamente o primeiro cargo maronita, claro. É incorreto promover a ideia da ocultação da primeira posição maronita e ninguém pretende fazê-lo. Ninguém prevê a continuação do vácuo presidencial, eu sou o responsável (pelas minhas palavras). A descrição real hoje (do que está acontecendo) é que existem vários blocos parlamentares, mas nenhum tem maioria… É nosso direito natural dizer que queremos um presidente que não apunhale a Resistência pelas costas. Também é direito natural de qualquer bloco dizer que não quer um presidente próximo do Hezbollah”.

Segundo Sayed Nasrallah: “Uma das manifestações decorrentes do problema da eleição do presidente se encontra entre os blocos maronitas”.

“O bloco da Resistência e seus aliados fizeram um esforço para formar um governo antes do vácuo presidencial, mas não foi formado”, lembrou.

As sessões ministeriais são constitucionais

Sayed Nasrallah mencionou em terceiro lugar o problema decorrente da vaga presidencial, ilustrado entre outras coisas pela realização de reuniões do gabinete ministerial na ausência do Chefe de Estado.

“A maioria dos especialistas constitucionais, cristãos e muçulmanos, dizem que existe a possibilidade da reunião do governo interino e estamos convencidos (por esta abordagem) dentro de limites restritos e excepcionais… nossa crença constitucional é que o governo interino tem o direito de se reunir para tomar decisões sobre assuntos urgentes e imprescindíveis que não podem ser adiados… O problema essencial que nos levou a apoiar a realização da sessão governamental foi a questão dos medicamentos, em particular os anti-cancerígenos, bem como as preocupações e necessidades das pessoas”, disse.

“Estamos sob pressão por causa dos problemas da população. A questão está relacionada com a nossa convicção, a nossa consciência, o nosso sentido de responsabilidade e as necessidades das pessoas. Sabíamos que ia ter repercussão, mas aceitamos… Se o bloco da Resistência não tivesse participado da reunião do governo, a mídia local e a do Golfo a teriam acusado em coro de que ela está impedindo o advento dos remédios contra o câncer”, afirmou.

E continuando: « Temos primeiro o problema da eletricidade, o do acordo com o Iraque que deve ser renovado, e o dos petroleiros embarcados no mar que incorrem em multas que o povo libanês deve pagar por » ordem de 50 mil dólares por dia ».

O governo deve se unir para resolver os problemas das pessoas

E pedir ao governo interino que se reúna para resolvê-los.

« Esperávamos que a sessão governamental se limitasse ao tema da eletricidade porque é o mais urgente e para evitar tensões políticas. Quando participamos da sessão do governo, não desafiamos ninguém, mas trabalhamos dentro do quadro de nossas crenças para resolver as crises das pessoas”, acrescentou.

E para concluir este assunto: « Hoje, deparamo-nos com a realidade de que a solução possível é que o governo interino se reúna para tratar da questão da eletricidade, e do combustível, para melhorar o horário de trabalho, fornecimento de eletricidade e renovação de contratos. Abordamos as coisas mais urgentes para evitar tensões políticas no país. Isto expressa o nosso desejo mais profundo… Estamos empenhados em estarem presentes nas sessões do Gabinete para tratar do tema da eletricidade. E não é um desafio para ninguém, seja na nossa presença ou na nossa ausência outros temas são discutidos durante a sessão. Assumimos nossa responsabilidade moral com o povo, sem alinhamento com ninguém ou renúncia. Não queremos repudiar o sistema (político), nem a Constituição, nem o alvará, nem a parceria. É importante para nós resolver os problemas urgentes dos libaneses da maneira que está disponível”.

FIM

Source: Al-Manar