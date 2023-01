L’ambassadeur et représentant permanent de Cuba auprès de l’ONU, Pedro Luis Pedroson Cuesta, a déploré l’incapacité du Conseil de sécurité de mettre fin à l’occupation israélienne des territoires palestiniens, décrivant cette occupation comme l’une des « plus grandes agressions commises contre un peuple au siècle dernier. »

Lors du débat trimestriel du Conseil de sécurité sur la situation au Moyen-Orient, Pedroson a dénoncé « la politique de Washington, qui constitue des entraves aux travaux du Conseil de sécurité, en plus de l’immunité que les États-Unis accordent en permanence à Israël », a rapporté la télévision libanaise AlMayadeen.

L’ambassadeur de Cuba a également dénoncé « les doubles standards, la sélectivité et la manipulation politique qui nuisent à la cause de la paix et de la sécurité internationales », citant spécifiquement les États-Unis, qui « se déclarent défenseurs des principes de la Charte des Nations Unies, de la paix et de la sécurité, et ce au moment où les USA dissimulent les crimes odieux quotidiens commis par Israël à l’encontre du peuple palestinien ».

« Au cours des dernières décennies, la communauté internationale exigeait la fin de l’occupation israélienne illégale de la Palestine, cependant, or la situation sur le terrain continue de se détériorer et Israël poursuit son expansion et la construction de colonies sur les territoires palestiniens occupés », a-t-il regretté.

Pedroson a réitéré « le soutien de son pays au droit du peuple palestinien d’exercer son droit à l’autodétermination, d’établir un État indépendant et souverain avec AlQuds comme capitale tout en garantissant le droit au retour des réfugiés ».

Pedersen a également renouvelé la demande de son pays pour le retrait total et inconditionnel de l’occupation israélienne du Golan syrien et de toutes les terres arabes occupées.

Il a dans ce contexte appelé à la fin immédiate et inconditionnelle des mesures coercitives arbitraires et illégales imposées par les États-Unis contre les États souverains du Moyen-Orient.

La semaine dernière, le président cubain Miguel Diaz-Canel a souligné que « les agressions israéliennes continues menacent la paix dans la région du Moyen-Orient et la sécurité internationales ».