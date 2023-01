Le conseiller irakien à la sécurité nationale, Qassem Al-Araji, a déclaré mercredi que « son pays respecte la souveraineté des États et refuse d’être un tremplin d’agression contre les pays voisins ».

Selon un communiqué du bureau d’Al-Araji » ce dernier a reçu le chef du Comité des droits de l’homme à la Chambre des représentants, le représentant Arshad Al-Salihi pour discuter des droits de l’homme, de la sécurité et du retour des personnes déplacées à Tal Afar et Sinjar, ainsi que de la coopération et de la coordination entre le conseiller à la sécurité nationale et la Chambre des représentants, dans des dossiers d’intérêt commun ».

Al-Araji a affirmé que « l’Irak refuse qu’on lui viole sa souveraineté », notant que « le renforcement de la sécurité et de la stabilité de la région ne se réalise que par la compréhension, le dialogue, la coopération et la solidarité de tous ».

Le président irakien, Abd al-Latif Rashid, avait précédemment évoqué » les violations turques », estimant que « la violation de ses frontières embarrasse les gouvernements de Bagdad et d’Erbil », soulignant que » la présence de la Turquie sur le sol irakien est inacceptable ».

Rashid a ajouté : « La position de la Turquie sur l’invasion des terres irakiennes avec son armée ou son aviation embarrasse le gouvernement irakien et le gouvernement régional », révélant : « Nous avons conseillé à la Turquie de mettre fin à ses violations ».

Il y a quelques jours, le ministre irakien des Affaires étrangères Fouad Hussein a déclaré « qu’il est du devoir de Bagdad d’empêcher les groupes terroristes internes d’exploiter les terres du pays pour lancer des attaques contre les pays voisins », soulignant en même temps « la nécessité pour ces pays de respecter la souveraineté de l’Irak ».

Hussein a indiqué que « son pays communique constamment avec la Turquie et l’Iran pour mettre fin aux attaques contre les lieux de déploiement de groupes armés hostiles sur son territoire », soulignant que « Bagdad a pris des mesures pour empêcher l’exploitation de ses terres pour lancer des attaques contre les pays voisins ».

Et en novembre dernier, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdellahian, a noté : « Le gouvernement central irakien a convenu avec l’Iran d’éliminer les groupes terroristes des frontières iraniennes » et a souligné « son engagement à cet égard ».

Amir Abdellahian a indiqué, lors d’une conférence de presse : « Les accords avec l’Irak continuent d’assurer la sécurité des frontières de l’Iran de sorte qu’il n’est pas nécessaire de prendre des mesures directes ».

Source: Médias