La police de Téhéran a déclaré avoir arrêté un homme qui a abattu un agent de sécurité et qui a blessé deux gardiens après être entré vendredi matin le 27 janvier 2023 dans l’ambassade d’Azerbaïdjan en Iran.

« La personne est entrée ce matin dans l’ambassade d’Azerbaïdjan et a commencé à tirer avec une arme à feu, tuant une personne et en blessant deux autres », a déclaré le chef de la police de Téhéran, le général de brigade Hossein Rahimi, a rapporté le site web de la télévision iranienne francophone Press Tv .

« La police a pris des mesures immédiates et a arrêté l’agresseur », a-t-il déclaré, ajoutant qu’une enquête était en cours.

Selon le chef de la police de Téhéran, l’agresseur est entré dans l’ambassade avec deux jeunes enfants. Au cours de l’enquête préliminaire, l’agresseur a fait état de « problèmes personnels et familiaux » l’ayant incité à commettre ses actes, selon Rahimi.

Communiqué du ministère azerbaïdjanais des AE

Le ministère des Affaires étrangères d’Azerbaïdjan a publié un communiqué, notant que le chef de service de sécurité de l’ambassade a été tué dans la fusillade qui s’est produite vers 8h30 heure locale (05h00 GMT).

« Un individu armé d’un fusil Kalachnikov a attaqué le poste de sécurité et tué le chef de la sécurité », lit-on dans un communiqué du ministère, selon l’agence de presse Trend. Les médias azéris ont identifié la victime comme étant Orkhan Asgarov, selon Press Tv.

« Deux gardes de l’ambassade ont également été blessés en empêchant l’attaque. Leur état de santé est satisfaisant », a-t-il ajouté, notant que l’attaque fait l’objet d’une enquête.

Déclaration du ministère iranien des AE

Par ailleurs, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a condamné l’agression armée à l’entrée de l’ambassade azerbaïdjanaise à Téhéran et a déclaré que les résultats des enquêtes préliminaires indiquent des motifs personnels de l’agresseur. Aussi, il a appelé les médias à éviter de faire de fausses spéculations sur l’événement.

À cet égard, Nasser Kanaani, a exprimé ses sincères condoléances à la famille de l’agent tué, au gouvernement et au peuple azerbaïdjanais, en affirmant : « La police et les forces de sécurité sont immédiatement intervenues en arrêtant l’agresseur qui fait actuellement l’objet d’une audition».

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a ajouté : « Conformément à l’ordre spécial des autorités politiques et de sécurité du pays, la question est examinée avec une priorité et une sensibilité haute et il faudra déterminer tous les contours de l’événement ainsi que les réels motifs de l’agresseur.

Il a expliqué à cet égard que des informations plus détaillées seront publiées prochainement.

Bakou évacue son personnel

L’Azerbaïdjan a décidé d’évacuer son personnel diplomatique, accusant l’Iran d’être responsable de l’attaque «terroriste» contre son ambassade.

«Toute la responsabilité de l’attaque repose sur l’Iran», a indiqué le porte-parole du ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Ayxan Hacizada, aux médias locaux, affirmant qu’une récente campagne anti-azerbaïdjanaise dans la presse iranienne a «encouragé l’attaque». Le personnel de l’ambassade est «en train d’être évacué d’Iran», a-t-il indiqué ensuite à la chaîne de télévision turque TRT Haber TV.

Allié de l’entité sioniste, l’Azerbaïdjan est suspecté d’avoir joué un rôle dans les émeutes qui ont éclaté en Iran le mois de septembre dernier

Source: Médias