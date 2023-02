Les médias israéliens ont affirmé que « les colons qui vivent dans la périphérie de Gaza ont rapporté avoir entendu 3 explosions, dont au moins une explosion résultant d’une opération d’interception au-dessus de la colonie de Sderot ».

Citant un porte-parole de l’armée d’occupation israélienne, les média sisraéliens ont souligné : »Une roquette a été lancée depuis Gaza vers la ville de Sderot, et elle a été interceptée par le systéme de defense antimissile le dôme de fer ».

Cela survient après que les médias israéliens ont rapporté plus tôt que des sirènes avaient retenti dans les colonies de Sderot, Efim et Nir Am.

Dimanche, les Brigades Martyr Izz al-Din al-Qassam du Hamas ont annoncé, par un communiqué militaire, avoir pris le contrôle d’un drone israélien lors de la récente agression contre Gaza.

Le communiqué militaire déclarait : « Un drone sioniste, qui était en mission spéciale à l’intérieur de la bande de Gaza, a été capturé. Les ingénieurs des Brigades Al-Qassam ont pu s’emparer du drone en question et en extraire des informations importantes et sensibles sur les forces ennemies ».

La résistance palestinienne a lancé deux missiles depuis la bande de Gaza, jeudi soir, vers la ville occupée d’Ashkelon, en réponse à l’agression israélienne sur le camp de Jénine.

Source: Médias