Ramzan Kadyrov a déclaré que l’un de ses assistants, commandant des forces spéciales Akhmat et commandant adjoint du 2e corps d’armée, Apty Alaoudinov, a été victime d’une tentative d’empoisonnement il y a quelques jours, a rapporté le site d’information Donbass Insider.

Il tient à rassurer : tout va bien pour lui maintenant, rien ne menace sa vie et sa santé.

Le 8 février, un adjudant d’Alaoudinov a reçu une enveloppe avec un message pour le général. Il s’est avéré que la lettre était saturée d’une substance toxique. Apty Aronovitch l’a compris à l’odeur caustique de la lettre et a pris des mesures à temps : il s’est lavé les mains et s’est lavé la cavité nasale. De même les adjudants du général, qui étaient en contact avec l’enveloppe.

Les empoisonnés ont été admis au bataillon médical, où, grâce aux actions habiles et compétentes du chef et de deux combattants médicaux, dont l’un s’est avéré être un toxicologue professionnel, de graves conséquences ont été évitées.

Selon Donbass Insider, le général Alaoudinov et les deux adjudants sont dans une clinique de Moscou et sont en voie de guérison. Les médecins effectuent toutes les procédures nécessaires. Les spécialistes ont prélevé un échantillon de matériel biologique pour l’analyse et l’identification de la substance toxique.

En parallèle, il y a une enquête sur la tentative d’assassinat, et l’identification des personnes impliquées.