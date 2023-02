Les médias israéliens ont rapporté mercredi, que « des pilotes israéliens ont menacé de cesser de faire du volontariat dans le service de réserve si des amendements au système judiciaire étaient approuvés ».

Asaf Schreyer, lieutenant-colonel dans la réserve et ancien pilote, a déclaré à la Treizième chaîne : « Il y a beaucoup de gens comme moi qui s’opposent aux amendements judiciaires et au coup d’État. Je pense que des lignes rouges doivent être fixées à un moment donné. »

Schreyer a souligné : « Ce renversement de pouvoir et la direction vers laquelle Israël se dirige m’ont incité à dire que ça suffit. Je ne suis pas prêt à accepter cela, et une partie de mon objectif est de créer une vague qui entraînera et poussera les décideurs de réaliser que nous ne sommes pas prêts à l’accepter. »

Il a ajouté : « Je connais de nombreux pilotes qui affirment que si nous approuvons les amendements judiciaires, ils nous mettront dans une situation très problématique, et je parle de pilotes efficaces ».

De même, le commentateur des affaires militaires sur la Treizième chaîne, Alon Ben David, a mentionné « qu’un officier de réserve ayant le grade de général de brigade dans l’armée de l’air d’occupation a demandé à être démis de ses fonctions opérationnelles sur fond d’approbation des amendements judiciaires ».

Les divisions s’intensifient au sein de l’entité d’occupation israélienne, contre la modification du système judiciaire, dirigée par le ministre de la Justice Yariv Levin dans le gouvernement d’occupation, d’autant plus que la commission des lois et de la constitution de la Knesset a approuvé, il y a quelques jours, en première lecture , deux dispositions de ce plan.

Le plan vise à un contrôle total du gouvernement sur la nomination des juges, y compris à la Cour suprême, et il limite également considérablement la capacité de la Cour suprême à annuler la législation. La Knesset a pu remettre en vigueur les lois que le tribunal a pu annuler, avec une majorité de seulement 61 membres.

Source: Médias