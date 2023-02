Un rassemblement de masse a eu lieu dans la ville de Saada, dans le nord du Yémen, ce vendredi 24 février avec pour slogan : « Fidélité au martyr al-Sammad. Solidarité avec le peuple palestinien. Avertissement contre l’agression », a rapporté l’agence libanaise UNews.

Saleh Ali al-Sammad était le président du Conseil supérieur politique du mouvement houthi Ansarullah lorsqu’il a été tué le 19 avril 2018 dans un raid aérien.

Les participants à la manifestation ont hissé les drapeaux yéménites et palestiniens, ainsi que les portraits du chef de l’organisation houthie Ansarullah Abdelmalek Badreddine al-Houthi et d’un certain nombre de martyrs. Sur les banderoles sont inscrites des slogans dénonçant la politique expansionniste américaine, l’offensive de la coalition arabe conduite par l’Arabie saoudite contre le Yémen et le siège infligé au Yémen.

Dans son discours, le gouverneur de Saada Mohammad Jaber Awadh a menacé les forces de l’agression contre le Yémen : « Si vous n’ouvrez pas les aéroports et les ports et ne levez pas le siège, la réponse sera dure. »

L’aéroport de Sanaa, aux mains des Houthis, est fermé aux vols commerciaux depuis août 2016 après des frappes aériennes de la coalition saoudienne, et ce malgré la trêve conclue en avril 2020.

Cette fermeture s’ajoute au blocus imposé aux zones contrôlées par les Houthies depuis 2015. Causant la mort des dizaines de milliers de Yéménites et la pire crise humanitaire au monde, selon l’Onu.

La trêve n’a pas non plus arrêté les agressions saoudiennes contre les zones frontalières yéménites, notamment le gouvernorat de Saada où les pilonnages ont coûté la vie à 314 personnes et blessé 3090, selon le ministère de la Santé yéménite du gouvernement de Sanaa.

Durant la manifestation de Saada, des slogans de solidarité avec le peuple palestinien ont également été scandés.

S’adressant au peuple palestinien et aux forces de l’Axe de la résistance il a dit : « Renforcez votre détermination et unissez vos rangs. Nous sommes avec vous, car nos missiles viseront l’occupant sioniste ».

Source: Agences