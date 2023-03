Lors de l’exercice spécial de la défense aérienne « Ciel de Velayat-1401 », qui a débuté mardi 28 février, les images d’un système Khordad-3 sortant d’une base et d’un tunnel secret ont été rendues publiques. Ainsi, les tunnels et les hangars souterrains des systèmes de défense aérienne du pays ont été dévoilés de manière inédite.

Dans le cadre des célébrations du 44e anniversaire de la Révolution islamique, l’armée de l’air iranienne a déjà dévoilé début février sa nouvelle base aérienne souterraine baptisée Oghab 44 (Eagle 44) qui peut accueillir une variété d’avions militaires, y compris les chasseurs, les bombardiers et les véhicules aériens sans pilote. La base souterraine se compose de diverses sections, telles qu’une zone d’alerte, un poste de commandement, des hangars d’avions de combat, un centre de réparation et d’entretien, des équipements de navigation et d’aéroport et des réservoirs de carburant.

Dans le cadre de l’exercice spécial de la défense aérienne « Défenseurs du ciel de Velayat-1401 », le commandant de la base de défense aérienne Khatam al-Anbiya, Amir Qader Rahimzadeh, a déclaré lundi 28 février qu’une petite partie des équipements de la défense aérienne du pays, conservée dans des hangars et tunnels souterrains, était dévoilée lors de l’exercice pour éviter toute fuite sur leur emplacement.

Lors de la phase principale de cet exercice collectif, le système de défense « Dezful » appartenant à la Force aérospatiale du CGRI et le système de défense « Majid » de l’armée de la RII ont abattu avec succès les missiles de croisière tirés vers la zone d’entraînement.

« Les systèmes de défense aérienne à courte portée et à basse altitude de la Force aérospatiale du CGRI, Dezful, ont intercepté et détruit avec succès les cibles identifiées par le réseau intégré de la défense aérienne lors de la première étape de cet entraînement », a déclaré le général de brigade Farajpour, porte-parole de l’exercice.

« Un autre entraînement consistait à l’identification et à l’interception des drones ennemis fictifs dans la zone générale de l’exercice par le réseau intégré de la défense aérienne. Les données sont transmises au système de missiles à basse altitude Majid qui les a abattus », a-t-il ajouté.

L’objectif de l’exercice « Ciel de Velayat-1401 » est le renforcement de toutes les couches de la défense aérienne pour protéger les frontières de l’espace aérien et défendre les zones sensibles et vitales du pays.

Le système de missile de défense aérienne Majid est le premier système de missile électro-optique avec une portée d’engagement de 8 km. Il est équipé d’une caméra thermique à longue portée. Lors de cet exercice, il a été intégré au système de contrôle de tir d’artillerie du radar Khatam et les possibilités de son réseautage ont été évaluées.

Le système de défense aérienne à courte portée et à basse altitude Dezful est conçu pour un engagement efficace contre tout type de cibles aériennes, y compris les aéronefs à voilure fixe et les hélicoptères avec ou sans pilote, les missiles de croisière et même les bombes et les missiles largués par les aéronefs dans toutes les conditions météorologiques.

L’utilisation de l’ordinateur de contrôle de tir et de systèmes numériques, ainsi que le déploiement vertical de missiles ont largement réduit le temps de réaction de ce système.

Sources: Press TV; Mehr News