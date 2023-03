Puisque l’Occident utilise les Ukrainiens pour mener une guerre contre la Russie, celle-ci change sa politique énergétique, indique le chef de la diplomatie russe. Moscou se réoriente désormais vers des partenaires fiables, dont l’Inde et la Chine, et ne permettra plus que quiconque fasse exploser ses gazoducs, comme ce fut le cas des Nord Stream.

Dans sa politique énergétique, la Russie comptera désormais sur des partenaires sûrs et non plus sur l’Occident, a déclaré ce 3 mars le ministre russe des Affaires étrangères.

« La guerre que nous tentons d’arrêter, laquelle a été lancée par l’Occident contre nous en utilisant les Ukrainiens, a bien sûr influencé la politique russe, dont la politique énergétique. Qu’est-ce qui a changé? Nous ne compterons plus sur les partenaires occidentaux », a indiqué le ministre lors de la conférence internationale Le Dialogue Raisina à New Delhi.

Parmi les partenaires actuels figurent la Chine et l’Inde, a précisé Sergueï Lavrov.

« La politique énergétique russe sera désormais orientée vers des partenaires fiables, en qui on peut avoir confiance. Effectivement, l’Inde et la Chine en font partie », a souligné M.Lavrov.

Et d’ajouter que la Russie ne permettra plus que quiconque fasse exploser ses gazoducs, comme ce fut le cas des Nord Stream.

Revenant sur ce sujet, le ministre a rappelé que la demande russe de mener une enquête sur les explosions des Nord Stream « avait été tout de suite rejetée ».

Cependant, les révélations faites plus tard par Seymour Hersh ont fait réagir les Européens et les Américains, a noté le chef de la diplomatie russe:

« L’Allemagne a été humiliée physiquement et moralement et dans tous les sens ».

Enfin, toutes les démarches actuelles des États-Unis visent à transformer l’Europe en « un joueur soumis » à Washington, conclut-il.

Source: Avec Sputnik