Layth a vengé Ali. Quelques heures après la liquidation dans la province de Damas d’un chef militaire du Jihad islamique, une opération de résistance a été réalisé contre des colons israéliens au sud de Naplouse, située au nord de la Cisjordanie occupée.

Elle intervient aussi au moment où se tenait un sommet sécuritaire en Egypte, entre le chef de l’Autorité palestinienne et des responsables israéliens. Rencontre violemment rejetée par les différentes factions palestiniennes.

A la distance zéro

Selon l’agence palestinienne Qods, un palestinien a ouvert le feu sur une voiture de colons israéliens qui traversait l’artère principale de la ville de Huwara au sud de Naplouse.

L’auteur de l’opération a ouvert le feu sur le véhicule à la distance zéro, a blessé deux colons dont un grièvement avant de prendre la fuite à pieds, ont indiqué des sources israéliennes, selon lesquelles le pronostic de l’un des colons serait engagé. Elles ont fait remarquer qu’il a évité de tirer sur des enfants qui se trouvaient sur le siège arrière de la voiture.

20 balles ont été tirées sur la voiture , ont précisé des sources journalistiques.

Des militaires israéliens ont accouru sur le lieu de l’opération où une forte mobilisation militaire a été observée.

Des sources israéliennes ont rapporté plus tard que l’auteur de l’opération a été neutralisé après avoir été grièvement blessé.

Le site Qods a rendu public son identité, Layth Nadim. Âgé de 28 ans, il est originaire du village Madma au sud-ouest de Naplouse.

Des colons se sont attroupés à proximité de la place Salmane al-Farisi à Huwara et des appels ont été lancés pour les habitants palestiniens afin de repousser leurs attaques.

Le mois dernier, ils avaient incendié des centaines de voitures et de maisons dans cette localité, après une opération de résistance.

Des friandises ont été distribuées à Beita, localité avoisinante de Huwara, pour célébrer cette opération et des scènes de liesse ont été observées dans la ville de Naplouse.

« Une riposte légitime «

Le Jihad islamique a salué cette opération assurant qu’elle est « la riposte naturelle et légitime aux crimes de l’occupation dont entre autres celui perpétré dans la province de Damas et avant celle de Jénine ».

Ce dimanche matin, Ali al-Asouad, un chef des Brigades al-Qods du Jihad islamique a été tué dans la province de Damas.

Le jeudi 16 mars, un commando israélien a tué dans le centre-ville de Jénine, quatre Palestiniens dont deux chefs des brigades Al-Qassam du Hamas et des Brigades al-Qods du Jihad islamique

Même réaction de la part du Hamas qui a salué pour sa part « une résistance continue et en progression en Cisjordanie », et qui selon le communiqué « se renforce de jour en jour » et que « toutes les réunions sécuritaires ne peuvent stopper ».

Depuis le début de l’an 2023, le nombre des soldats et des colons abattus dans des opérations de résistance s’élève à 15, ce qui équivaut à la moitié des tués israéliens abattus en 2022 dans des opérations de résistance palestiniennes.

Non à Charm al-Cheikh

Rassemblement à Ramallah pour dénoncer le sommet de Charm al-Cheikh

Le mouvement Hamas fait allusion dans sa réaction au sommet de Charm al-Cheikh entre l’Autorité palestinienne et les autorités de l’occupation israélienne, avec la participation de Mahmoud Abbas.

Pancarte : « Notre sommet est celui de Huwara et non celui de Charm al-Cheikh »

Plusieurs factions de résistance ont condamné la participation de l’AP à cette réunion qui s’inscrit dans la continuité de celle qui avait été organisée le mois de février dernier, à Aqaba au sud de la Jordanie, avec la participation des Etats-Unis, de la Jordanie et de l’Egypte.

« Israël exploite ces sommets et ces rencontres sécuritaires pour mener davantage d’offensives contre notre peuple », a déploré un communiqué conjoint du Jihad islamique et du Front populaire pour la libération de la Palestine (FPLP).

Les partis et organisations « Al-Chaab » (Le Peuple), Le Front démocratique et le mouvement Fida ont également condamné cette rencontre, demandant à Abbas de s’abstenir d’y participer.

« Ces rencontres revêtent désormais une nature sécuritaire qui va à l’encontre de l’essence de la cause politique du peuple palestinien qui réclame de mettre fin à l’occupation », ont insisté ces factions dans un communiqué.

Même position de la part du Hamas qui s’est dit étonné de cette décision « de faire part à une rencontre sécuritaire avec la participation israélienne ».

« L’opération de Huwara est la réponse la plus claire à la réunion de sécurité de Charm el-Cheikh, et un message à ses participants que le peuple palestinien n’a pas abandonné et n’abandonnera pas l’option de la résistance et ne déposera pas ses armes, et il continuera sa lutte jusqu’à ce que tous les colons soient expulsés de toute la terre de Palestine », a assuré le FPLP.

Dans ce genre de rencontre, les autorités de l’occupation israélienne réclament davantage d’implication de la part des forces de sécurité de l’AP pour réprimer les opérations de résistance que les Israéliens n’arrivent pas à maitriser. Elles sont marquées ces derniers temps par des attaques réalisées individuellement, avec des moyens létaux primitifs, à la voiture bélier et de plus en plus avec des mitrailleuses également primitives. Leurs auteurs sont baptisés « les Loups solitaires ».

