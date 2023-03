Discurso do Secretário Geral do Hezbollah, Sayed Hasan Nasrallah, na cerimônia de homenagem do líder o Haj Hussein Al Shami, na tarde da quarta feira dia 22 de março 2023 no complexo do Imam Mojtaba

Redação do site

O Secretário-Geral do Hezbollah, Sayed Hasan Nasrallah, fez um discurso na quarta-feira, 22 de março, em homenagem a um dos líderes fundadores do Hezbollah, Hussein al-Shami, que morreu em 16 de março.

Oferecendo suas condolências à família Al-Shami, o Secretário-Geral do Hezbollah disse que muitos combatentes do partido viviam no anonimato e foi logo após sua morte que as pessoas os conheceram.

Al-Shami foi uma das figuras centrais no domínio financeiro do Hezbollah. Ele contribuiu principalmente para a criação da Associação Al-Qard al-Hassan, uma importante agência de microcrédito afiliada ao movimento da Resistência libanesa.

Recordando que em 2015, a maioria dos bancos libaneses pediu a todos os ligados ao Hezbollah que levantassem os seus depósitos dos bancos do país, de acordo com a implementação de ordens americanas, o Secretário-Geral do Hezbollah esclareceu que o Hezbollah não tem dinheiro nos bancos, nem quantias para economize ou invista, acreditando que esta decisão foi vantajosa para o Hezbollah e seu ambiente.

Sayed Nasrallah disse que Hussein Al-Shami nunca aceitou que os fundos da Associação de Apoio à Resistência Libanesa fossem incluídos neste investimento, porque os considerava a riqueza do povo libanês.

O silêncio do Hezbollah sobre a operação Meggido

Em outra parte de seu discurso, Nasrallah manteve a confusão sobre o incidente de 13 de março que abalou a região de Meggido, no norte da entidade sionista.

O Sayed disse: “Obviamente o inimigo está apavorado. O silêncio do Hezbollah está gerando muito interesse. Faz parte de nossa batalha psicológica da mídia que cria pânico no inimigo. Às vezes, a melhor reação é não comentar o incidente.”

“O inimigo está confuso e não sabe de nada. O Hezbollah, portanto, tem que se explicar para se defender? O silêncio faz parte da batalha política, psicológica e midiática. Não somos obrigados a comentar nenhum incidente. E às vezes o silêncio equivale a um comentário”, concluiu o líder do Hezbollah.

« Os israelenses disseram algo verdadeiro quando acreditam que se o Hezbollah é o responsável por esta operação, isso significa que não tem medo e que está pronto para ir para a batalha. »

Em relação às ameaças israelenses contra o Líbano, o Secretário-Geral do Hezbollah afirmou que: « Qualquer agressão de Israel contra qualquer parte do Líbano, seja um cidadão libanês, palestino ou qualquer outra pessoa, será objeto de uma resposta rápida e decisiva do Hezbollah ».

“Lançar uma guerra contra o Líbano pode levar a uma guerra em toda a região, e é isso que o inimigo mais teme (…)”, sublinhou.

Acrescentando ainda que: « A entidade sionista está hoje em crise e nunca conheceu tanto desespero, frustração e fraqueza em sua história ».

A eleição presidencial, uma “Decisão interna por excelência”

Comentando brevemente sobre a vaga na presidência do Líbano, o Secretário-Geral do Hezbollah considerou que: « As coisas estão caminhando devagar ».

“Os esforços continuam e esperamos que os contatos regionais e o acordo iraniano-saudita ajudem a cumprir esse prazo no Líbano. Mas depende principalmente da cena interior. A decisão é interna por excelência”, insistiu.

“Alguns dizem que os iranianos e os sauditas concordaram com um anexo relativo ao Líbano. Isto está errado. A palavra ‘Líbano’ nem sequer foi mencionada no acordo Irã-Saudita”, acrescentou Sayed Nasrallah.

Mesa de diálogo econômico

Mais tarde, em seu discurso, o líder do Hezbollah voltou às questões econômicas do Líbano declarando que as greves dos bancos não podem de forma alguma ser justificadas porque tornarão a situação crítica.

“O Estado não pode dizer que não pode fazer nada diante da deterioração da situação econômica, do alto custo de vida e da alta do dólar (em relação à libra). Existem medidas que devem ser adotadas para mitigar seus efeitos”.

E acrescenta: “Sempre exortamos os dirigentes do país a deixarem de lado as suas diferenças políticas e a sentarem-se à mesa do diálogo económico. Quando se trata de discutir as armas de resistência, todos estão prontos para compartilhar, mas fazem ouvidos moucos aos apelos para se sentar em uma mesa de diálogo para salvar vidas e melhorar a situação econômica”.

« A deterioração da situação econômica e da moeda libanesa requer um verdadeiro plano multidimensional global…Estamos esperando por esse plano, do qual não sei quando verá a luz do dia ».

Siga para o leste

“Não há dúvida de que um dos motivos do fortalecimento da economia é atrair investimentos, e aqui os chineses estão prontos e dispostos a iniciar projetos sem que os libaneses paguem um centavo, sem medo dos americanos ou das dificuldades econômicas, e isso certamente melhorará a situação econômica.

“Hoje, toda a região do Golfo Pérsico está indo para o leste. A Arábia Saudita convidou o presidente chinês para Riad e organizou três cúpulas para ele. Os números indicam o início de investimentos de centenas de milhões de dólares. Por que tanto medo e lentidão no Líbano?”, também lançou Sayed Nasrallah.

“Existe um grande país econômico que se diz pronto para investir no Líbano, por que as portas estão fechadas? Isso não requer anos de debate bizantino, mas sim decisão e coragem política”.

Orgulhosos de nossa posição no Iêmen

Em relação ao Iêmen, Nasrallah disse: “Desde o primeiro dia da agressão contra o Iêmen, estamos ao lado do povo iemenita, e esta é uma posição da qual nos orgulhamos. E clamamos desde o início para acabar com essa agressão”.

“Hoje, devido a fatores regionais, pode-se encontrar uma solução, e é isso que estamos pedindo. Esperamos que as coisas no Iêmen sigam o caminho de acabar com a agressão e o bloqueio, bem como devolver o Iêmen ao povo iemenita.

Libertação do Iraque através da Resistência

Por ocasião do 20º aniversário da ocupação do Iraque pelos americanos, Sayed Nasrallah declarou: « Nestes dias, o 20º aniversário da invasão americana do Iraque, que seria um prelúdio para a invasão de outros 6 países, incluindo a Síria, Líbano, Irã, Somália e Líbia”.

E para acrescentar: « O Iraque foi libertado graças à valente Resistência Iraquiana que lutou contra os invasores e os ocupantes, que vieram para ficar no Iraque, mas partiram após 8 anos de exaustão diária devido às operações da resistência e não aos esforços do takfiris que semearam terror e morte em mesquitas e universidades”.

Neste contexto, sua Eminência sublinhou que: « A Resistência Iraquiana e a firmeza do Irã levaram ao fracasso do projeto americano na região… O povo iraquiano ainda enfrenta desafios face à influência americana ».

O mês do Ramadã e o Dia das Mães

A outro nível, Sayed Nasrallah congratulou todos “Pelo advento do abençoado mês do Ramadã, o mês da oportunidade divina e do regresso a Deus”, apelando a “Obter o máximo de benefícios a nível espiritual, religioso e social”.

E para continuar: “Por ocasião do Dia das Mães, nossos parabéns a todas as mães e a todas as veneráveis e queridas senhoras, que têm o paraíso sob seus pés, em particular as mães dos mártires”.

Fonte: Al Manar