Le correspondant de la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen en Syrie a rapporté, ce vendredi soir, « que plusieurs missiles ont visé des bases de l’occupation américaine dans les champs gazier et pétrolier de Coneco et d’Al-Omar, à l’est de l’Euphrate, dans la province de Deir Ezzor ».

Le correspondant a précisé « nous avons pu observer un survol intense d’hélicoptères américains au-dessus des champ de Coneco, à l’est de l’Euphrate en Syrie ».

Parallélement, des sources d’Al-Mayadeen ont confirmé « qu’un certain nombre de missiles sont tombés sur la base d’occupation américaine dans le champ gazier de Coneco, sans information sur l’ampleur des pertes », ajoutant que « le bombardement de la base de Coneco avait été effectué avec huit missiles, qui ont atterri dans la base et ses environs ».

Des médias américains ont par la suite précisé que deux bases ont été visées, une par trois drones et l’autre à l’aide de 5 missiles.

Des sources locales à proximité de la base du champ pétrolier d’Al-Omar, à Deir Ezzor, ont déclaré à Sputnik que « les flammes montaient de l’intérieur de la base de l’armée américaine dans le champ Coneco, sachant que les forces d’occupation américaines se sont mis en état d’alerte maximale et leurs avions de combat et leurs drones reconnaissance survolaient intensément la base et de ses environs ».

Les sources ont souligné que « les explosions ont retenti jusqu’à la zone entourant la base de Coneco à la suite des frappes de missiles, sans compter que des panaches de fumée s’élevaient de l’intérieur. »

Et les sources locales ont ajouté : « Il n’y a aucune information précise sur les pertes parmi les soldats américains à l’intérieur des bases d’Al-Omar et de Coneco, sauf que les sirènes d’alerte retentissaient accompagnés d’un survol intense des chasseurs et des drones américains ».

ce samedi, la télévision américaine ABC, citant un responsable américain, a fait part d’un soldat bessé.

A l’aube du vendredi 24 mars, le département américain de la Défense (le Pentagone) a annoncé que « ses forces avaient lancé des frappes aériennes en Syrie, en réponse à une attaque mortelle de drones ».

Le Pentagone a déclaré « qu’un drone avait tué un Américain et blessé 6 autres, dans une base de la coalition près de Hasakah (Hassaké), dans le nord-est de la Syrie, à 13h38 heure locale ».

Par la suite, il a été question de raids aériens américains contre des positions de combattants pro iraniens affiliés aux gardiens de la révolution a Deir Ezzor et au cours desquels 19 combattants auraient péri, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme, une instance médiatique de l’opposition syrienne pro occidentale.

Mais une source responsable des Centre des conseillers iraniens en Syrie a démenti cette version, affirmant que « les cibles qui ont été attaquées étaient des magasins d’alimentation et des centres de services », et « qu’à la suite de cette attaque, 7 martyrs son tombés et 7 innocents blessés ont été tués. »

Le correspondant d’Al-Mayadeen en Syrie a rapporté que « des raids aériens ont visé le centre de développement rural et le centre céréalier près de l’aéroport militaire de Deir Ezzor ».

La source a mis en garde l’occupation américaine : « Nous avons une capacité de riposte assez efficace au cas où nos centres et nos forces seraient ciblés sur le territoire syrien, et notre revanche ne sera pas facile ni lointaine ».

Plus tôt, le New York Times américain a rapporté que « les défenses aériennes n’étaient pas pleinement opérationnelles » avant l’attaque contre a base militaire de jeudi soir.

Il n’était pas clair, selon le journal, « pourquoi le système n’était pas pleinement opérationnel, et quelle différence ce système a apporté dans la défense de la base ».

La Syrie condamne la présence des forces américaines sur son territoire, la qualifiant d’occupation. Plus d’une fois, elle a exigé le départ de ces forces.

Le 9 mars, les membres de la Chambre des représentants américaine, lors d’un vote sur un projet de résolution présenté par le représentant républicain Matt Goetz, ont rejeté le retrait des forces américaines de Syrie.

En février dernier, Goetz a présenté le projet de résolution, qui indique que « le nombre des membres des forces américaines en Syrie a atteint 900 ».

