Dans la nuit de samedi à dimanche, un officier palestinien a réalisé une opération de résistance à la voiture bélier.

Il a conduit sa voiture en direction de soldats qui se tenaient à proximité d’un magasin de fruits et légumes à l’entrée de Beit Omer, au nord d’al-Khalil, blessant trois d’entre eux dont deux grièvement.

Les autres soldats ont ouvert le feu sur lui puis l’ont laissé saigner jusqu’à ce qu’il soit tombé en martyr.

Selon les médias palestiniens l’auteur de l’opération, Mohamad Raef al-Baradeiya est un Premier lieutenant de la Sécurité nationale de l’Autorité palestinienne.

Âgé de 23 ans, il était originaire de la localité de Sorif, au nord-ouest d’Al-Khalil. Dans la nuit, des résistants ont ouvert le feu sur Beit-Ein , la colonie avoisinante de cette localité.

L’opération de Baradeiya a été saluée par le Jihad islamique, la Hamas, le front populaire pour la libération de la Palestine et le mouvement des Moudjahidines.

D’apres les médias israéliens, l’institution sécuritaire et militaire israélienne ont fait part de leur inquiétude en raison de la participation des éléments des forces de sécurité palestinienne de l’AP dans les opérations de résistance en Cisjordanie occupée.

Selon le chroniqueur de la chaine de télévision israélienne Channel 13, Tsevi Yahazkali , il y a un conflit au sein du Fatah depuis qu’ils ont vu qu’Abou Mazen ( Mahmoud Abbas) est faible et qu’ils ne peuvent pas supporter l’humiliation d’entre traités de « collaborateurs » parce qu’ils ne font rien ».

Les médias israéliens avaient rendu compte que l’institution sécuritaire et militaire israélienne se trouve dans l’impasse et n’arrivent à endiguer les opérations de résistance en Cisjordanie et dans la ville sainte d’al-Qods.

Pendant le mois de mars, le Centre des Informations palestinien a recensé 1550 opérations de résistance dont 143 tirs de feu, opérations à l’arme létale ou à la voiture bélier…

Depuis le début de l’an, 92 Palestiniens sont tombés en martyrs, tués par les forces d’occupation, dont 17 enfants et femmes.

Autres opérations

Par ailleurs, à l’aube de ce dimanche 2 avril, des jeeps israéliennes ont opéré une incursion dans la région située entre la localité de Qabatiya et Masliya au sud de Jénine au nord de la Cisjordanie occupée et des accrochages ont éclaté.

Le bras armé du Jihad islamique les Brigades al-Qods – Groupes de Qabatiya a assuré avoir affronté l’incursion israélienne en ouvrant un déluge de tirs de feu sur les soldats israéliens.

En outre, des résistants ont ouvert le feu sur le barrage israélien de Beit-Forik à Naplouse.

A Toulkarem, des résistants ont ouvert le feu sur le barrage de Tsen Oz et se sont retirés.

Pour le mois de mars, le Centre d’information palestinien, Mo’ta (Données) a recensé 15 actes de résistance en Cisjordanie et dans la ville sainte d’al-Qods.

Source: Divers