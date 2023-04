Le Hezbollah a fermement condamné, ce jeudi 6 avril, la prise d’assaut par les forces d’occupation israéliennes des cours de la mosquée al-Aqsa ainsi que leurs agressions contre les fidèles palestiniens.

« Les forces d’occupation ont battu des femmes et des hommes, violant le caractère sacré de la maison d’Allah et de la première qiblah de l’islam. Elles ont également arrêté des centaines de fidèles, vidant la mosquée pour que les colons puissent entrer et y profaner les cours », s’est indigné le Hezbollah dans un communiqué.

Et le Hezbollah d’ajouter: « les forces d’occupation ont commis une violation flagrante de toutes les valeurs religieuses, morales et humaines, affectant tous les musulmans, les chrétiens et les peuples libres dans le monde ».

Le Hezbollah a, dans ce contexte, appelé « tous les peuples honorables et libres du monde à une campagne de condamnation de cette agression. Celle-ci constitue un message flagrant pour les partisans de la normalisation afin qu’ils voient la véritable face de cet ennemi, ainsi que son terrorisme et sa criminalité ».

Le Hezbollah a conclu son communiqué en assurant être «entièrement solidaire avec le peuple palestinien et les factions de la résistance ». Il a souligné « qu’il se tient à leurs côtés dans toutes les démarches qu’ils prennent afin de protéger les fidèles et la mosquée al-Aqsa et dissuader l’ennemi pour qu’il stoppe ses agressions ».

Source: AlManar