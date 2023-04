Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, et son homologue française Catherine Colonna se sont rencontrés le jeudi 6 avril à Pékin, profitant de la présence simultanée des délégations de haut rang des deux pays en Chine.

« Lors d’une rencontre franche et fructueuse avec la ministre française des Affaires étrangères, à Pékin, qui a duré deux heures, nous avons discuté des relations bilatérales, du récent accord entre Téhéran et Riyad et de l’Ukraine, des questions relatives à la Palestine et au Liban, de la levée des sanctions et du programme nucléaire pacifique de l’Iran », a écrit le chef de la diplomatie iranienne sur son compte Twitter.

« J’ai critiqué l’attitude du gouvernement français qui n’a pas mis en œuvre les engagements dans le cadre du Plan d’action global conjoint, et j’ai souligné la nécessité de prendre en compte et de respecter les droits des citoyens français qui protestent. Nous avons convenu de poursuivre les négociations dans le respect mutuel jusqu’à ce que les défis soient surmontés », a-t-il ajouté.

Les deux ministres ont également abordé d’autres questions d’intérêt commun au niveau régional et international.

Réforme des retraites : répression des manifestations pacifiques en France

Vendredi 24 mars, Téhéran avait adressé un message au gouvernement français pour condamner la répression des manifestations en France suite à l’adoption définitive de la réforme des retraites après les rejets des deux motions de censure à l’Assemblée nationale.

« Nous condamnons fermement la répression des manifestations pacifiques du peuple français. Nous appelons le gouvernement français à respecter les droits de l’homme et à s’abstenir de recourir à la force contre la population qui poursuit pacifiquement ses revendications », avait tweeté en français Hossein Amir-Abdollahian.

Les relations bilatérales entre l’Iran et la France

Le 25 janvier dernier, Les ministres iranien et français des Affaires étrangères se sont entretenus au téléphone des dernières évolutions dans les relations entre l’Iran et la France et des questions d’intérêt commun. « Ne suivez pas la politique ratée de Trump », a préconisé M. Amir-Abdollahian à son homologue française Catherine Colonna.

Le gouvernement iranien, a-t-il ajouté, « surveille attentivement le comportement de l’UE et prendra des mesures en conséquence ».

Dans un autre entretien téléphonique du 11 octobre 2022, M. Amir-Abdollahian avait souligné : « Nous ne permettrons à aucune partie à l’intérieur et à l’extérieur du pays de viser la sécurité du pays. »

Le rapprochement irano-saoudien

Autre fait marquant de cette semaine, la rencontre entre les ministres des Affaires étrangères de l’Arabie saoudite et de l’Iran, le 6 avril à Pékin : une première après que les deux pays ont convenu de rétablir leurs relations diplomatiques sous les auspices de la Chine.

Ils ont convenu de rétablir les relations diplomatiques dans les deux mois dans un accord historique signé en mars en Chine, qui met fin à une rupture de sept ans entre les deux pays.

Les deux parties ont convenu du processus de réouverture de leurs ambassades ainsi que de la reprise de leurs coopérations économiques et sécuritaires, et des vols entre les deux pays, selon un communiqué conjoint rapportée par l’agence de presse iranienne IRNA.

Les consulats de Mashhad, dans le nord-est de l’Iran, et de Djeddah, en Arabie saoudite, devraient également rouvrir.

« Les deux parties ont convenu d’étendre la coopération dans tous les domaines qui peuvent contribuer à la sécurité et à la stabilité de la région et répondre aux intérêts de leurs nations », indique le communiqué.

Source: Avec PressTV