À la veille de la Journée de l’armée iranienne, et dans le cadre du renforcement des capacités de combat de l’armée de la République islamique, plus d’un millier de nouveaux équipements et armes produits par la force terrestre ont été dévoilés le mercredi 12 avril dans la base militaire Qaem al-Mohammad.

Etaient notamment exposés, un char lourd de type « Kian » capable de déplacer des équipements blindés, en terrain difficile.

Des équipements et des armes dans les domaines des boucliers, de l’artillerie, des missiles, des drones, des hélicoptères et de la guerre électronique ont également été exhibés.

Citons entre autres: le missile Almas (Diamant), la bombe Qaem, en plus du missile Chafaq installé de manière centralisée sur l’hélicoptère Cobra.

Parmi les nouvelles réalisations qui ont également été ajoutées à la force terrestre, figure le drone de guerre électronique « Mohajer 6 », car ce drone est le premier drone brouilleur à rejoindre l’armée, et il a la capacité d’effectuer des opérations et de faire part aux attaques électroniques contre les réseaux de communication ennemis.

Source: AlManar