Le chef du mouvement Hamas à Gaza, Yahya Sinwar, a affirmé « qu’al-Aqsa et ses gardiens sont le cœur de la nation », applaudissant « leur fermeté légendaire face à la criminalité israélienne ». »

Dans un discours prononcé à l’occasion de la Journée internationale d’Al-Qods, Al-Sinwar a indiqué « nous comptons aussi sur les forces de soutien en Cisjordanie et en Palestine, les forces de mobilisation et de résistance en Syrie, au Liban et au Yémen ». »

S’adressant aux gardiens qui veillent dans la mosquée Al-Aqsa et dans les villes palestiniennes, Yahya Sinwar a indiqué: « O gardiens et défenseurs dans la mosquée sacrée d’Al-Aqsa et alQods, et en Cisjordanie, soyez sûrs que vous défendez l’honneur de la nation . »

Il a ajouté : « Vous détenez les clés de la paix et de la guerre, et ne vous sous-estimez pas, car derrière vous se trouvent des armées massives, non seulement en Palestine, mais de tout l’axe de la résistance », soulignant que » l’axe de la résistance et le commandment de la résistance interviendra pour soutenir alQods en toutes circonstances. »

Sinwar a souligné que « tous les villages, villes et camps d’alQods doivent s’organiser pour garder la moquée Al-Aqsa ».

Il a noté que « le peuple de Cisjordanie, les moudjahidines des Brigades des martyrs d’Al-Aqsa, les Brigades d’Al-Qods et toutes les factions, ainsi que les combattants des services de sécurité, corrigent les erreurs de 30 années ».

Et il a indiqué que « les pays arabes et islamiques doivent mettre fin à leurs divergences », notant que « ce qui a été réalisé récemment est un pas dans la bonne direction ».

Il a poursuivi : « Nous, en Palestine, représentons l’essence de cette nation, sauf que certains cherchaient à ce que nous prenions parti pour telle ou telle partie. »

Sinwar a souligné que « la construction de la résistance s’est faite grâce à la résistance et grâce au soutien de la République islamique d’Iran, au soutien de la Syrie d’Assad et au renforcement de nos relations avec le Hezbollah », soulignant que « les propos de Sayyed Nasrallah sur le soutien qu’il faut offrir à la Palestine, à alqods et à la Cisjordanie est une source de fierté pour la nation. »

Il a expliqué « qu’un grand pas a été fait dans le processus de construction de l’axe d’alQods », soulignant que « la journée international d’alQods est devenu une poudre explosive, avec ses tunnels, ses missiles et ses moudjahidines unis sur tous les fronts et toutes les arènes ». »

Il a ajouté : « Le monde assiste à une guerre de religion talmudique contre alQods et la Cisjordanie, et pour cause que signifient les pratiques d’occupation à Al-Aqsa? où sont les dignitaires religieux chrétiens ou musulmans pour accomplir leur devoir de protection envers alQods et ses lieux saints? La guerre n’est pas seulement contre l’Islam, mais aussi contre le christianisme. »

Selon Sinwar, « les services de renseignement internationaux se sont rendus compte que la tension pendant le mois de Ramadan risque de faire exploser la situation dans la région, et ils ont averti Israël ».

Sinwar a averti que » tout mal causé aux gardiens stationnées à Al-Aqsa provoquera beaucoup d’effusions de sang », soulignant « qu’ Israël n’a pas pris au sérieux les avertissements de l’extérieur, par contre elle a retenu la leçon grâce la riposte de la résistance, et donc s’est retrouvé contrainte pour refroidir la situation ».

Il a poursuivi : »Nous réalisons les intentions d’Israël, et nous affirmons que nous et notre résistance à Gaza et dans l’axe d’alQods sommes à l’affût, et nous nous lèverons pour défendre Al-Aqsa et la Cisjordanie ».

Il s’est adressé aux « dirigeants du soi-disant monde libre », en disant : « L’hypocrisie de vos slogans concernant les droits de l’homme a été dévoilée ». Quant aux dirigeants du monde arabe, il leur a dit : « Les déclarations de dénonciation et de condamantionne servent à rien, adoptez plutôt des mesures pratiques, en rompant les relations et en fermant les ambassades ».

Il s’est également adressé aux colons, disant: « quelques extrémistes déclenchent une guerre de religion à laquelle vous serez entrainés et forcés à mener », les appelant à se référer à « leurs livres pour savoir ce qui les attend s’ils ne cessent pas leurs agressions », et arrêtez d’attaquer la mosquée Al-Aqsa. »

Source: Médias