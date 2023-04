Le fils du Shah déchu d’Iran, Reza Pahlavi, s’est rendu dans les territoires palestiniens occupés après que ses efforts pour former un front anti-iranien uni ont abouti à une impasse.

Pahlavi a été accueilli lundi par la ministre israélienne du renseignement, Gila Gamliel, à l’aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv.

Il a déclaré dans un tweet que la visite se concentrerait sur la technologie de l’eau israélienne et la commémoration de l’Holocauste.

Le voyage intervient alors que le régime d’occupation est aux prises avec l’une de ses pires crises intérieures, avec des manifestations de masse contre les plans de réforme judiciaire de la coalition du Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Certains rapports ont décrit la visite comme une humiliation pour les personnalités anti-iraniennes, car elle coïncide avec un échec total des tentatives de Pahlavi d’établir un front coordonné contre la République islamique d’Iran.

Interrogé sur le voyage de Pahlavi, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a déclaré lundi 17 avril : « Ni la personne que vous avez mentionnée ni son voyage, ni l’endroit où il se rend ne méritent d’être commentés ».

Pahlavi, une figure impopulaire qui vit en exil depuis la Révolution islamique de 1979, a intensifié ses activités anti-iraniennes à la suite des émeutes soutenues par l’étranger en Iran.

Il s’est joint aux terroristes et aux séparatistes opérant contre l’Iran, exhortant l’Occident à soutenir activement les actes de vandalisme à l’intérieur du pays.

Les émeutes meurtrières ont éclaté après la mort de la jeune Iranienne Mahsa Amini. Elle s’est effondrée dans un poste de police en septembre dernier et est décédée trois jours plus tard dans un hôpital de Téhéran.

Une enquête approfondie a révélé plus tard que sa mort malheureuse était le résultat d’une maladie, et non de passages à tabac présumés par la police.

Entre-temps, un grand nombre de civils iraniens et de membres des forces de sécurité ont été tués dans les émeutes.

Les forces de sécurité iraniennes et les agents du renseignement, depuis le début des troubles, ont intensifié leurs efforts pour identifier les éléments impliqués dans les émeutes meurtrières et les traduire en justice.

Source: Avec PressTV