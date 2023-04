Le ministère iranien de la Défense a effectué une livraison massive de nouveaux drones de combat et de reconnaissance à l’armée lors d’une cérémonie à laquelle ont assisté le ministre de la Défense, le général de brigade Mohammad-Reza Gharaei Ashtiani, ainsi que les commandants de différentes divisions de l’armée.

Dans le but d’augmenter la puissance de la flotte de drones de l’armée de la République islamique d’Iran, 200 nouveaux drones de fabrication nationale ont été livrés à l’armée de terre, à la marine, à l’armée de l’air et à la Défense aérienne.

Le ministre iranien de la Défense a salué les avancées du pays dans la production de drones, affirmant que la doctrine de défense de la République islamique est entièrement basée sur la dissuasion.

Les experts iraniens ont fait des pas de géant dans le renforcement de la puissance défensive du pays en produisant divers équipements.

Le programme de drones iranien est devenu un important moyen de dissuasion au niveau régional en raison de la capacité du pays à mener des missions de surveillance et de combat à l’aide de ces drones.

En outre, le commandant en chef de l’armée iranienne, le général de division Abdel Rahim Moussavi, a souligné la puissance croissante des drones utilisés par les unités de l’armée.

Au cours de la cérémonie, les commandants de l’armée iranienne ont exprimé leur satisfaction quant à la livraison des drones, affirmant qu’ils augmenteraient sans aucun doute la puissance des forces de l’armée.

La livraison de 200 nouveaux drones à l’armée s’inscrit dans le cadre d’un accord avec le ministère de la Défense portant sur la promotion de la puissance des drones et des équipements des avions militaires sans pilote.

L’accord stratégique signé entre le ministère iranien de la Défense et l’armée date de 2022.

Il convient de noter que les nouveaux drones anti-radars sont capables d’accomplir différentes missions de reconnaissance, de destruction, de reconnaissance de combat, d’interception aérienne et de frappe de cibles mobiles et fixes avec une faible section radar.

Avec les changements apportés aux systèmes de propulsion, de guidage, de contrôle et de navigation, les drones sont désormais équipés de divers types de missiles air-air et air-sol, de bombes aériennes intelligentes et d’un système de guerre électronique.

Les nouvelles fonctionnalités ont transformé les drones en avions furtifs à longue portée capables d’effectuer des opérations spéciales.

Source: Avec PressTV