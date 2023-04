Des organisations palestiniennes des droits de l’homme ont lancé un appel en vue de boycotter les cérémonies organisées par l’Union européenne en riposte au propos de soutien à l’entité sioniste tenus par la chef de son exécutif Ursula von der Leyen.

Le mercredi 26 avril dernier, elle avait adressé ses félicitations pour le jour de l’usurpation de la Palestine baptisé « le jour de l’indépendance d’Israël ». Empruntant les termes de la propagande sioniste, elle avait loué « Israël » notamment pour avoir « fait fleurir le désert ».

Mme von der Leyen avait déclaré dans un message adressé au président israélien Isaac Herzog: « Il y a soixante-quinze ans, un rêve s’est réalisé avec le jour de l’indépendance d’Israël. Après la plus grande tragédie de l’histoire de l’humanité, le peuple juif pouvait enfin construire une maison dans la terre promise…Aujourd’hui, nous célébrons 75 ans de démocratie dynamique au cœur du Moyen-Orient, 75 ans de dynamisme, d’ingéniosité et d’innovations révolutionnaires. Vous avez littéralement fait fleurir le désert, comme j’ai pu le constater lors de ma visite dans le Néguev l’année dernière. »

Ses propos avaient entrainé une réaction de l’Autorité palestinienne qui a qualifié ces propos de « métaphore raciste et antipalestinienne ».

Par la voix de son ministère des Affaires étrangères, l’AP a décrit ce message, de « discours de propagande » qui fait partie de « la dépossession en cours » des Palestiniens et qui « déshumanise et efface le peuple palestinien et falsifie sa riche histoire et sa civilisation ».

Des médias ont toutefois constaté que la réponse de l’AP a été effacée de sa page Twitter. L’Union européenne est un bailleur de fonds de l’AP.

« Il faut boycotter les rencontres avec les délégations européennes durant le mois de mai 2023 en riposte aux déclarations de la chef de la Commission européenne qui adopte la version de l’occupation » israélienne ont réclamé les organisations palestiniennes, a rapporté le site d’information Qods news sur sa page Telegram.

