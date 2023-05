Depuis le lancement de son offensive « Bouclier et Flèche » contre la bande de Gaza, tuant 15 Palestiniens dont 5 femmes, 3 enfants et 3 chefs du Jihad islamique, les colonies de l’enveloppe de Gaza sont sur le qui-vive, dans l’attente de la riposte des factions de résistance palestinienne qui ont promis vengeance. Surtout celle du Jihad islamique.

Le Hezbollah a déclaré soutenir entièrement toutes les options du Jihad islamique pour dissuader l’entité sioniste.

Dans la matinée, les médias israéliens avaient rapporté que l’armée d’occupation a évacué la base militaire de Zikim située à 1,2 kilomètre de la bande de Gaza et au sud de la colonie d’Ashkelon. Et des systèmes anti missiles Dôme d’acier ont été déployés dans les zones ouvertes de l’enveloppe de Gaza.

Les médias israéliens ont fait état de chars qui sont acheminés vers le sud de la Palestine occupée.

Suivant les prescriptions aux colons de s’éloigner de la bande de Gaza à une distance de 40 km, les municipalités des colonies de l’enveloppe de Gaza ont entamé l’évacuation des colons, dont 4500 de Sederot.

Le gouvernement israélien aussi s’attend au pire scénario.

« L’armée se prépare à une guerre sur plusieurs fronts », a affirmé mardi après-midi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors d’une allocution à l’issue d’une conférence sécuritaire.

Pour la première fois depuis sa prise des fonctions au début de l’an, il a convoqué le cabinet de sécurité restreint pour informer les ministres et chefs militaires que l’opération contre la bande de Gaza pourrait se poursuivre plusieurs jours encore.

Le ministre de la Défense, Yoav Galant, a affirmé qu’Israël devait se préparer à tous les scénarios, « y compris à une campagne prolongée et à l’extension de la portée des tirs », lors d’une rencontre les chefs des colonies proches de Gaza. Le site Makor Rishon assure qu’il obtiendra un mandat du cabinet pour mobiliser des milliers de soldats de réserve en cas de nécessité.

Selon le correspondant de la chaine de télévision Channel 12 « Israël ne restera pas à attendre la riposte du Jihad islamique et il pourrait poursuivre ses raids ».

Menaces contre le Hamas



Le président de la commission des Affaires étrangères et de Sécurité de la Knesset Youli Edlestein a dit d’un ton menaçant : « à Gaza, ils devraient savoir que personne ne jouit d’aucune immunité et ils ne pourront se cacher car le bras de l’armée pourra leur parvenir ».

Des menaces israéliennes ont visé aussi directement le mouvement Hamas pour le dissuader de faire part à la riposte des factions de résistance. « Si le Hamas se mêle, Yahya Sinwar sera éliminé », a affirmé Israël Katz, ministre israélien de l’Energie.

Le chef de son bureau politique Ismail Haniyeh avait auparavant assuré que « l’ennemi s’est trompé dans ses estimations et il paiera le prix de ses crimes… seule la résistance va préciser le moyen de faire mal à l’ennemi ».

Selon le correspondant d’al-Jazeera, les chefs du Jihad islamique ont fermé leur portable et refusent de répondre aux appels des médiateurs surtout les Egyptiens qui ont informé les Israéliens qu’ils ne peuvent à l’heure actuelle effectuer aucune médiation.

On est dans l’attente

Outre ce ton menaçant, c’est toutefois l’expectative, d’autant que la riposte de la résistance se fait toujours attendre.

« Depuis 15 heures, depuis l’offensive contre Gaza et nous attendons la riposte de la bande de Gaza. Est-ce un exploit? », s’est pour sa part interrogé le correspondant de la chaine israélienne Channel 13.

« C’est stressant car on est dans l’attente. C’est comme si on était visés et on ne peut rien faire », témoigne une habitante de la ville d’Ashdod (sud) à i24NEWS.

« Le Jihad islamique a la capacité d’atteindre Tel-Aviv, il l’a déjà fait dans le passé », a pour sa part averti Jacques Neriah, ancien officier des renseignements militaires, toujours pour la télévision israélienne.

Source: Médias