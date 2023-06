Aujourd’hui, vendredi, le ministère russe de la Défense a annoncé que l’armée de l’air avait lancé une frappe globale, utilisant des armes aériennes à longue portée, contre les systèmes de défense aérienne ukrainiens, couvrant les principales infrastructures militaires vitales en Ukraine, et toutes les cibles ont été atteintes avec succès.

Le ministère a déclaré, dans un communiqué, qu’un dépôt de munitions appartenant à la 103e brigade de défense régionale des forces du régime de Kiev a été détruit près de la ville de Kislovka dans la province de Kharkov.

Le communiqué ajoute que l’aviation, les forces de missiles et l’artillerie des groupes des Forces armées russes ont frappé 96 unités d’artillerie des Forces armées ukrainiennes, sur des positions de tir, des effectifs et du matériel militaire dans 73 districts.

Dans l’axe de Kobiansk, des frappes aériennes et des tirs d’artillerie du groupe de forces Ouest ont touché des unités ukrainiennes dans les districts d’Yrestovoy et de Masyotovka de la province de Kharkov.

Dans le district de Novosilovsky de la République populaire de Louhansk, les activités d’un groupe ukrainien de sabotage et de reconnaissance ont été contrecarrées.

Le communiqué ajoute qu’environ 70 soldats ukrainiens, 3 véhicules militaires, un lanceur Grad, en plus d’un canon D-30 et un autre Msta-B ont été détruits.

Dans l’axe Krasny-Lyman, l’aviation et l’artillerie du groupe de forces Centre ont frappé des unités des Forces armées ukrainiennes dans les régions de Kozmino de la République populaire de Lougansk et de Torskoye de la République populaire de Donetsk.

Plus de 60 soldats ukrainiens ont été tués, deux véhicules militaires, deux pièces d’artillerie Gvozdika, deux obusiers D-20 et un autre Msta-B ont été détruits.

Dans la direction de Donetsk, le groupe de forces sud a mené des frappes dans la région d’Avdiivka, et les unités Akhmat poursuivent leurs actions offensives dans la direction de Mariinsky.

Dans cette direction, plus de 50 soldats ukrainiens ont été tués, 4 véhicules blindés de combat, 2 camionnettes, 3 obusiers D-20, 2 véhicules de combat Grad, 2 systèmes d’artillerie M777 et un canon automoteur ont été détruits. .

« Dans les directions sud de Donetsk et Zaporozhye, les frappes aériennes et d’artillerie du groupe Vostok ont détruit des unités ukrainiennes dans les régions de Vodiane et Pavlovka de la République populaire de Donetsk et Malaya Tokmashka et Shcherbaki dans la région de Zaporozhye », poursuit le communiqué.

Et d’ajouter: « Environ 150 soldats ukrainiens, deux véhicules, une unité d’artillerie automotrice polonaise Krab et un obusier D-20 ont été éliminés, et une station de contrôle au sol pour les drones a été détruite dans ces zones. »

Dans l’axe de Kherson, les pertes de Kiev se sont élevées à plus de 30 soldats ukrainiens, deux camionnettes et un canon Msta B, en plus d’un canon M777 de fabrication américaine.

Source: Médias