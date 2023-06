Au cours de l’offensive ukrainienne, les véhicules blindés occidentaux ont été forcés d’avancer en colonne, à travers le champ de mines russes. À la tête de la colonne se trouve un char avec dispositif de déclenchement de mines antichar, à faible vitesse de déplacement. La colonne a été attaquée par les Russes avec des drones kamikazes Lancet-3 et des missiles antichars guidés par des hélicoptères Ka-52 et Mi-28. Tentant d’échapper aux blindés en feu, les chars Leopard ou Bradley sont sortis de la voie de sécurité et ont heurté d’autres mines antichars, sautant également en l’air. Sur une colonne de 35 véhicules blindés (groupement tactique de bataillon), seuls 15 à 20 restaient en état de combattre, de sorte qu’il n’y avait plus d’attaque possible.

Pendant ce temps, les Russes ont utilisé le système MRLS «Agriculture» pour poser des mines antichars dans le couloir où les unités blindées ukrainiennes avaient avancé, juste derrière elles. Les restes de la colonne ukrainienne sont retournés dans le couloir où ils avaient avancé, estimant qu’il n’y avait pas de danger. Cette fois, il n’y avait pas de char en tête de colonne. Et les blindés occidentaux ont recommencé à exploser, seuls 10 à 12 d’entre eux atteignant les positions d’où ils étaient partis. Contrairement aux armées de l’OTAN qui se sont concentrées sur l’invasion d’autres pays avec leurs blindés «invincibles» et ont oublié comment se défendre, les Russes ont développé de nombreux équipements nécessaires à l’organisation de la défense.

Le système «Agriculture» est un MLRS de 25 missiles qui pose des mines antichars ou antipersonnel jusqu’à une distance de 15 km. Lors de l’impact avec le sol, les mines, qui sont dotées d’un capteur sismique de proximité, s’enfouissent complètement dans le sol et ne peuvent pas être identifiées visuellement. Si les Russes décident de contre-attaquer, le champ de mines est désactivé car chaque mine est dotée d’un dispositif d’autodestruction.

C’est la partie visible de l’action de combat, illustrée par d’innombrables vidéos.

(…)

Sur le front de Zaporijia, les Russes mettent en place un système de défense composé de 3 zones fortifiées. Au centre, à partir de la ligne de contact, les Russes ont laissé une zone non fortifiée mais minée de 35 km x 18 km, où le planificateur d’opération ukrainien a décidé d’attaquer. Jusqu’à présent, tout s’est déroulé au nord de cette bande. Au lieu d’un secteur unique brisant les défenses de cette bande, avec des blindés tenant en groupes, les Ukrainiens sont partis dans 6 directions, ce qui a dispersé les blindés occidentaux en petits groupes le long de routes divergentes truffées de mines. La carte montre que les Ukrainiens ont encore un long chemin à parcourir avant d’atteindre les zones fortifiées russes, où la densité des moyens antichars et d’artillerie est impressionnante. Si c’est à cela que ressemble la «grande contre-offensive de désengagement» annoncée par le président Zelinsky, je doute que les Ukrainiens disposent d’autant de forces et de techniques occidentales sacrificielles (2 à 3 corps d’armée) pour ne serait-ce que percer la première ligne de défense russe. Et si, par l’absurde, ils y parviennent, où trouveront-ils d’autres forces pour poursuivre l’offensive en profondeur, au moins jusqu’à la frontière de la Crimée ?

Source: Réseau international