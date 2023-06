Chaque jour apporte son lot des affrontements entre les Palestiniens et les soldats de l’occupation israélienne en Cisjordanie occupée où la colonisation israélien se fait à un rythme accéléré. Ce mardi 13 juin, une incursion israélienne a été un fiasco pour les forces d’occupation dans le camp de Ballata au nord de Naplouse. Tandis que dans la région de Jénine, 4 soldats ont été blessés dans ce qui semble être une opération double.

Le premier évènement a eu lieu au milieu de la journée, lorsqu’une unité spéciale s’est infiltrée dans le camp de Ballata avec pour objectif d’arrêter un résistant palestinien recherché, Issam al-Sallaj. Des combats de rues ont alors éclaté avec les défenseurs du camp au cours desquels ils ont utilisé des engins piégés.

Le jeune palestinien Farès Hachach âgé de 19 ans est tombé en martyr.



« Les forces d’occupation ont assiégé la maison et les soldats ont demandé à ses habitants via les haut-parleurs de se rendre au milieu d’accrochages », a décrit le président du Comité populaire du camp.

Ne parvenant pas à capturer le jeune résistant Issam, les soldats israéliens ont brûlé sa maison en la bombardant via des missiles portés sur l’épaule Enerja.

Son père est apparu et a indiqué que son fils a échappé à trois tentatives d’assassinat.

Il a révélé que les appareils sécuritaires de l’Autorité palestinienne lui ont demandé de se rendre mais il a toujours refusé, assurant qu’il va lutter jusqu’à la fin pour sa patrie et Dieu.

Après le retrait israélien du camp, Issam est apparu sur un brancard, levant le V de victoire, alors qu’il était évacué vers une ambulance, au milieu de scène de liesse et d’ovations et de slogans maudissant les collaborateurs qui assistent les soldats de l’occupation dans leur incursion.

Le ministère palestinien de la Santé a fait état de deux autres blessés palestiniens durant cette incursion, l’un d’entre eux à la poitrine et le second sur la cuisse et le genou.

Jénine: 4 soldats blessés

Dans l’après-midi, c’est autre coup que les forces d’occupation ont subi non loin du barrage israélien Raïhane, dans la localité de Yaabod au sud-ouest de Jénine. Les médias israéliens ont rendu compte d’une double opération de tirs de feu à proximité de ce village. Au volant de sa voiture, il aurait ouvert le feu en direction d’une voiture israélienne blessant 4 Israéliens avant de se retirer en direction de Yaabod. Selon certains chiffres, 5 colons et soldats y auraient été blessés. L’armée israélienne a fait part que 4 de ses soldats ont été blessés.

Arrestations

Les forces d’occupation ont arrêté plusieurs palestiniens ces dernières heures depuis la nuit :

** Mohammad Wael Moufrah dans la région Dawha dans la ville de Bethleem

** les deux frères Mohammad et Walid al-Dach dans le camp Askar à l’est de Naplouse

** le détenu libéré Jasser Kharof dans la localité Alar, au nord de Tulkarem.

Source: Divers