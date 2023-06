La police albanaise a fait une descente dans un camp appartenant au groupe terroriste Organisation des Moudjahidine Khalq (OMK) connue en Iran sous l’appellation de Monafeghines (les hypocrites)], une organisation terroriste anti-iranienne.

Des affrontements ont éclaté lorsque la police a attaqué mardi 20 juin le camp, connu sous le nom de « Achraf-3 », dans le nord-ouest de la capitale Tirana.

Les rapports indiquent qu’une personne a été tuée et des dizaines d’autres ont été blessées dans les affrontements.

Scenes from Ashraf 3 in Albania & police firing pepper spray directly into the eyes of defenseless refugees. 1 person dead. This occurred in @AlbanianDiplo, a @NATO member state whose economics vitality and security America ensures. A tragic #WorldRefugeeDay, and one for which… pic.twitter.com/8kAA6pzOJk

— Majid Sadeghpour (@MRSadeghpour) June 20, 2023