L’échec de la contre-offensive des forces ukrainiennes a été reconnu aux États-Unis même, considère l’ex-député européen Florian Philippot en exhortant aux négociations. Kiev et ses alliés envisagent d’ »envoyer se faire tuer les Ukrainiens jusqu’au dernier », dénonce-t-il.

La défaite de la contre-offensive de l’armée de Kiev lancée début juin est évidente même en Occident, constate l’ancien eurodéputé Florian Phillipot.

« La contre-offensive ukrainienne est un échec. Même la presse américaine l’écrit abondamment », a-t-il écrit sur Twitter.

Le politicien français ne voit aucun intérêt « de faire croire que ça continue ».

Alors que les pays occidentaux dépensent des milliards de dollars pour l’aide militaire à Kiev, la population européenne s’appauvrit, et les Ukrainiens meurent, poursuit-il.

« Le but ? Nous ruiner jusqu’au dernier euro et envoyer se faire tuer les Ukrainiens jusqu’au dernier ?! » s’interroge Florian Philippot, appelant à stopper les hostilités et à passer aux négociations.

Selon l’agence russe Sputnik, ces dernières 24 heures, « les troupes russes ont déjoué 17 attaques ennemies et neutralisé environ 590 soldats ennemis ».

Elles ont bombardé un dépôt de missiles franco-britanniques Storm Shadow, sur une base aérienne de la région de Khmelnitsky.

Plusieurs pièces d’artillerie ont été mises hors service dont trois obusiers D-20, deux D-30, deux Msta-B, deux Gvozdika et trois Akatsiya, selon l’agence selon laquelle cinq chars, un système d’artillerie M777 de fabrication américaine, deux lance-roquettes multiples Grad et un canon automoteur Caesar de production française ont été détruits.

Concernant ce dernier dont la destruction a été filmée, Sputnik indique que son conducteur qui a remarqué le danger, semblait tenter de s’échapper, alors le véhicule s’est renversé après une manœuvre brusque et est sorti de la route.

Une ambulance ukrainienne s’arrête à proximité pour porter secours aux blessés. À ce moment, un deuxième drone a frappé le canon. Le résultat a été confirmé par le personnel de reconnaissance.

Fin janvier 2023, la France a livré 30 canons à l’Ukraine, puis fin avril, le Danemark lui a livré un lot supplémentaire de 19 Caesar.

Les forces de Moscou ont aussi réussi à raser trois entrepôts de munitions et deux dépôts de carburant militaires et des centres de reconnaissance radio et des équipements d’aviation de l’armée de Kiev.

Selon l’AFP, le commandant en chef de l’armée ukrainienne Valery Zaloujny a assuré samedi au chef d’état-major interarmées américain Mark Milley que la contre-offensive ukrainienne lancée contre les forces de Moscou se passait comme prévue.

« Nous avons discuté en détail de la situation tout au long de la ligne de front. Je lui ai parlé de l’offensive et des actions offensives de nos unités. Je l’ai informé du fait que l’opération se déroule conformément aux plans », a déclaré le général ukrainien, selon un communiqué.

Source: Divers