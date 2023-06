Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a annoncé mardi, lors d’entretiens à Moscou avec son homologue cubain, Lopez Miera, que Cuba était et reste l’allié le plus important de la Russie dans les Caraïbes, ajoutant que » les amis cubains ont confirmé leur position envers notre pays, notamment ils ont fait preuve de compréhension à toutes les raisons de lancer une opération militaire spéciale en Ukraine ».

Le ministre russe de la Défense a souligné que « les relations russo-cubaines se développent et que le dialogue politique a atteint un niveau élevé entre les deux pays ».

Il a ajouté : « La formation de votre importante délégation témoigne de la volonté de la partie cubaine de discuter d’un large éventail de questions dans les domaines militaire et technique, et aujourd’hui je propose de discuter en détail de tous les projets de coopération existants et prometteurs dans le domaine militaire ».

« Alors que les États-Unis exercent, depuis des décennies, un blocus illégal et illégitime contre Cuba, commercialement et économiquement, nous sommes prêts à aider l’île de la liberté et à soutenir nos amis cubains », a-t-il souligné.

Ministre cubain de la Défense : l’animosité de Washington est la cause du conflit en Ukraine

À son tour, le ministre cubain de la Défense, López Miera, a déclaré que « les origines du conflit militaire actuel en Ukraine résident dans la politique agressive des États-Unis ».

« La volonté des États-Unis de continuer à étendre l’OTAN aux frontières de la Russie a eu des conséquences et a contraint la Russie à lancer une opération militaire spéciale. Dans ce contexte, la Russie joue un rôle de premier plan dans la lutte contre le fascisme, qu’elle tente de propager en Europe aujourd’hui « , a affirmé Miera.

Il a souligné que « La Havane s’oppose aux sanctions unilatérales contre la Russie, qui sont contraires à la Charte des Nations Unies », ajoutant que « les États-Unis, avec leurs alliés, ont occupé à plusieurs reprises des pays souverains, dans la poursuite de leurs intérêts ».

« Cuba s’oppose à cette politique d’hypocrisie et de doubles standards. L’histoire exigera que les États-Unis soient tenus pour responsables de leurs conséquences nefastes et de leur doctrine militaire en dehors des frontières de l’OTAN, qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité internationales », a souligné Miera.

