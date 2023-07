Aujourd’hui, vendredi, le Service antiterroriste irakien a ciblé, avec une frappe aérienne dans le gouvernorat de Kirkouk, 5 membres de Daech.

Le Service antiterroriste irakien a confirmé, dans un communiqué, que les forces de l’agence ont mené une frappe aérienne, au cours de laquelle elle a ciblé 5 terroristes dans le gouvernorat de Kirkouk, sur la base des directives du Premier ministre irakien, Mohammad Shia Al-Sudani.

Le communiqué a indiqué que « le général de corps d’armée Abdel-Wahhab al-Saadi, chef du service antiterroriste en Irak, a ordonné et supervisé la mise en œuvre d’opérations préventives éclair dans le district de Dibis, dans le gouvernorat de Kirkouk, afin de cibler terroristes là-bas ».

Et à la mi-mai, les autorités irakiennes ont annoncé la mort de 6 terroristes de Daech lors d’une frappe aérienne irakienne dans le gouvernorat de Kirkouk, au nord du pays.

Le 21 juin, le gouvernement irakien a annoncé le lancement de la sixième phase de l’opération Swords of Truth, qui vise à nettoyer les terres irakiennes des vestiges du terrorisme et à sécuriser les frontières.

Les médias de sécurité du Conseil des ministres irakien ont déclaré que l’opération vise à renforcer le travail de sécurité dans les zones frontalières, notant qu’elle a été lancée sur la base des directives du commandant en chef des forces armées et sous la supervision du Commandement conjoint des opérations.

Le communiqué a souligné que « la sixième étape de l’opération est une prolongation des étapes précédentes », soulignant « qu’elle vise à mener des frappes préventives contre le terrorisme et les hors-la-loi ».

Il est à noter que l’Irak a annoncé, en décembre 2017, la libération de toutes ses terres de l’emprise de Daech, après près de 4 ans d’affrontements avec l’organisation terroriste, qui occupait environ un tiers du pays.

Les autorités de sécurité irakiennes mènent des batailles dans un certain nombre de villes, dont Ninive, Kirkouk, Diyala, Salah al-Din, Anbar et la banlieue de Bagdad, pour éliminer les éléments restants de Daech, suite à l’élimination de cette dernière qui, pendant des années, a occupé de vastes zones en Irak et en Syrie.

Source: Médias