Le Service fédéral de sécurité russe a annoncé avoir déjoué une tentative d’assassinat que les forces spéciales ukrainiennes avaient prévu de perpétrer contre Margarita Simonyan, rédactrice en chef de Sputnik et RT, et Ksenia Sobchak, journaliste russe.

Le Service fédéral de sécurité russe a déclaré: « Le Service fédéral de sécurité russe, avec la participation du Comité d’enquête et du Ministère de l’intérieur de la Russie, a empêché les préparatifs des forces spéciales ukrainiennes pour assassiner le rédacteur en chef de Sputnik et de la chaîne RT, Margarita Simonyan, et la journaliste russe Ksenia Sobchak.

Le communiqué de la Sécurité fédérale a ajouté : « A Moscou et dans la province de Riazan, des nationalistes du groupe Pragraf 88 ont été arrêtés, qui suivaient et surveillaient les informations sur le travail et la résidence de Simonyan et Sobtchak ».

Un fusil d’assaut Kalachnikov, des cartouches en caoutchouc, des couteaux et des menottes ont été confisqués aux détenus.

Les détenus ont avoué « qu’ils se préparaient à commettre des tentatives d’assassinat sur instructions des services de renseignement ukrainiens, en échange d’une récompense de 1,5 million de roubles pour chaque meurtre ».

Et en août 2022, le Service fédéral de sécurité russe a annoncé, dans un communiqué, que le Service des opérations spéciales ukrainien était également à l’origine du meurtre de la journaliste russe, Daria Dugin, née en 1992.

La fille du philosophe et penseur russe Alexander Dugin a été tuée lorsque sa voiture a explosé près du village de Bolshi Viaziuma, après avoir quitté un événement populaire à la périphérie de la capitale russe.

