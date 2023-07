L’Iran a exhorté les États-Unis à s’abstenir de toute action « provocatrice » dans la région, en particulier près des frontières du pays, soulignant que Téhéran se réserve le droit de prendre des « mesures dissuasives » en vertu du droit international.

S’exprimant lors d’une conférence de presse hebdomadaire à Téhéran lundi 17 juillet, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a déclaré que le rôle du gouvernement américain concernant la question de la sécurité régionale n’a jamais été pacifique et constructif.

« L’Iran surveille avec sensibilité et précision tout acte illégal et non constructif qui affecterait la sécurité de la région et, nous accorderons une attention particulière à tout mouvement provocateur et illégal, en particulier près de nos frontières », a-t-il ajouté.

Kanaani a également averti que la République islamique utiliserait au besoin ses « droits inaliénables » en réponse aux actions américaines.

L’Iran « se réserve le droit de prendre les mesures dissuasives nécessaires en vertu du droit et des règlements internationaux compte tenu de la capacité de ses forces armées à assurer la sécurité des frontières ainsi que la sécurité de la navigation et de l’aviation, dans la région du golfe Persique », a-t-il souligné.

Vendredi, un haut responsable américain de la défense a déclaré que les États-Unis enverraient des avions de combat F-16 dans la région du golfe Persique ce week-end dans le but de « protéger les navires » de ce qu’il a prétendu être des « saisies iraniennes » possibles.

Le responsable qui s’est exprimé sous le couvert de l’anonymat, a affirmé que les F-16 offriraient une couverture aérienne aux navires traversant le détroit stratégique de Hormuz et augmenteraient la visibilité de l’armée américaine dans la région, a rapporté l’Associated Press.

Kanaani a par ailleurs souligné que l’Iran n’a jamais considéré comme négociable la question de son intégrité territoriale et de sa souveraineté sur les trois îles de la Grande et la Petite Tunb et d’Abou Moussa qui se trouvent dans le golfe Persique.

Ainsi, l’Iran « considère l’ingérence de toute partie, y compris les Émirats arabes unis et la Russie, comme inacceptable et il la rejette », a-t-il déclaré, notant que le pays réagirait fermement face à d’éventuelles ingérences.

Le Conseil de coopération du golfe Persique (CCGP) et la Russie ont contesté la souveraineté de l’Iran sur les trois îles dans une déclaration conjointe publiée la semaine dernière. Dans leur déclaration, les ministres ont dit que la question devrait être réglée par des négociations bilatérales ou par la Cour internationale de justice, conformément aux règles de droit international et à la Charte des Nations Unies.

Nasser Kanaani a indiqué par ailleurs que Téhéran avait officiellement protesté auprès du gouvernement russe à cet égard. « Des positions politiques, inexactes et non constructives ne remettront pas en cause la souveraineté indiscutable et non négociable de l’Iran sur les trois îles iraniennes », a-t-il martelé.

Source: Press TV