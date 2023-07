Des observateurs israéliens se sont intéressés à certains points du dernier discours du secrétaire général du Hezbollah sayed Hassan Nasrallah prononcé ce samedi pour la célébration d’Achoura.

Le chroniqueur des questions militaires sur site Walla, Amir Bohbot a estimé que sayed Nasrallah « réchauffe les frontières et maintient l’état de frictions avec Israël ».

Il s’est dit ne pas être étonné qu’il ait exprimé son soutien aux Palestiniens et à la résistance palestinienne.

« Nul doute qu’il est à leurs côtés. Pas seulement en Cisjordanie mais il soutient aussi leurs activités au Liban », a-t-il indiqué. Bohbout s’est aussi arrêté sur l’appel lancé par sayed Nasrallah aux Etats arabes de freiner le comportement d’Israël sur les incursions de colons israéliens dans l’esplanade de la mosquée d’al-Aqsa qui se sont multipliées ces derniers temps.

Pour sa part, Hizi Simintov, le chroniqueur des questions arabes de la chaine de télévision israélienne Channel 13 a estimé que le discours de sayed Nasrallah s’adresse aux décideurs israéliens lorsqu’il les a mis en garde de commettre une folie.

Le site Walla a pour sa part, retenu lorsqu’il « les a mis en garde de commettre des actes stupides et erronées en disant qu’il est prêt à riposter à n’importe quelle option et qu’il va réagir à toute erreur commise ».

La chaine de télévision Channel 12 a constaté quant à elle que les avertissements de sayed Nasrallah sont intervenus à la veille d’une discussion sur le Liban au sein du cabinet ministériel israélien.

« Avant des tractations prévues demain avec la participation du Premier ministre Benjamin Netanyahu et de hauts responsables des deux institutions militaire et sécuritaire, Nasrallah a évoqué les évènements à la frontière et pointé un doigt accusateur contre Israël », a-t-elle commenté.

Dans son discours le chef du Hezbollah a rappelé que les provocations israéliennes contre le Liban s’étaient multipliées ces derniers temps, rappelant la confiscation de la partie libanaise du village al-Ghajar au sud du Liban. Il a aussi stigmatisé « l’insolence » israélienne qui fustige des provocations de la part du Hezbollah à la frontière.

« Faites attention si vous commettez une folie. La résistance ne sera pas indulgente et ne renoncera pas à ses responsabilités dans la protection et dans la dissuasion. Elle est prête à faire face à toutes les options, aux erreurs comme aux sottises », a averti sayed Nasrallah

