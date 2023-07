Les affrontements se sont poursuivis dans le camp de réfugiés palestiniens d’Ain al-Hilweh, qui ont fait 6 morts et de nombreux blessés, dans le cadre des efforts de cessez-le-feu.

Ces affrontements ont éclaté dans le camp, après L’assassinat d’un responsable de l’une des organisations, surnommé Abu Qatada, touché par une balle directe.

Suite à cet assassinat , le chef de la sécurité nationale du mouvement Fatah à Saida, Abou Ashraf al-Armoushi, et plusieurs de ses compagnons, ont été tués dans une embuscade armée.

L’armée libanaise a annoncé q’un soldat a été blessé à la suite d’un obus de mortier tombé à l’intérieur d’un centre militaire à Saida à la suite des affrontements en cours.

La salle de contrôle libanaise de la circulation a annoncé que la circulation a été coupée sur l’autoroute de l’Est et l’autoroute du gaz pour la dévier vers la route de la mer en raison de balles perdues qui ont touchées certains boutiques et maiosns dans la vile de Saida, tandis qu’un obus a atterri sur la place des Martyrs et d’autres obus à proximité du camp. Tandis que les échos de l’explosion des obus de roquettes se répercutaient dans toute la ville.

Dimanche, l’armée libanaise a publié un communiqué affirmant « qu’à la suite d’affrontements à l’intérieur du camp d’Ain al-Hilweh , un obus est tombé sur l’un des centres militaires, et les centres et points d’observation de l’armée ont essuyé des tirs, blessant un certain nombre de soldats. »

L’armée a ajouté: « Le commandement de l’armée met en garde contre les conséquences de l’exposition des centres militaires et de leur personnel au danger, quelles qu’en soient les raisons, et affirme que l’armée répondra aux sources de tir en nature. »

De son côté, la présidence palestinienne a affirmé, dans un communiqué, que « l’assassinat qui a visé le commandant des forces de sécurité nationale dans le camp de Saida, et nombre de ses compagnons, a violé les lignes rouges ».

Elle a également souligné que ce qui s’est passé est « un sabotage de la sécurité libanaise et de la sécurité du camp, provoqué par des groupes terroristes extrémistes qui ont constamment entrainé le camp dans des agendas visant la stabilité ».

Le communiqué de la présidence a indiqué que « la sécurité des camps est une ligne rouge », annonçant « le soutien de la présidence palestinienne aux efforts du gouvernement libanais pour imposer la loi et l’ordre, y compris dans les camps palestiniens ».

Et de préciser que « la présidence palestinienne continuera à coordonner avec l’État libanais et ses agences officielle de sécurité pour préserver la sécurité et la souveraineté du Liban et protéger les camps palestiniens ».

