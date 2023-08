Le secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, a reçu une délégation de la Commission de politique étrangère et de sécurité du Parlement iranien, présidée par son responsable Wahid Jalalzadeh, et un certain nombre de députés. Était présent l’ambassadeur d’Iran à Beyrouth, Mojtaba Amani.

Selon le Bureau médiatique du Hezbollah, il a été question dans la rencontre des derniers développements au Liban, en Palestine et dans la région.

La délégation iranienne s’était rendue la veille au village Maroun al-Ras qui surplombe la Palestine occupée depuis le sud du Liban.