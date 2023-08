Le chef adjoint du Hezbollah, Cheikh Naim Qassem, a assuré que personne n’osera empêcher le Liban d’investir ses richesses pétrolières et gazières tant que la Résistance est prête.

Lors d’une cérémonie locale organisée à Beyrouth, le haut responsable du Hezbollah a salué comme “une grande réussite” le forage exploratoire de pétrole et de gaz offshore qui a débuté jeudi.

Il a critiqué les tentatives de certaines parties libanaises de ternir cette réalisation, mais a souligné que le processus de forage se poursuivrait malgré les défis.

« Qui s’est abstenu d’approuver le fonds souverain, lequel détermine et réglemente comment investir ces fonds pour les générations futures et pour le développement, n’est-ce pas ces personnes qui parlent de manière pessimiste tandis que nous parlons toujours avec espoir et confiance. Certains d’entre eux se sont mis à se demander s’il est possible que le forage se réalise ? Et qui ose empêcher l’exploration, que ce soit d’Israël ou d’autres. Rassurez-vous, tant que la résistance est en symbiose avec l’équation de « Armée, peuple et résistance », tant qu’elle est présente et prête à riposter, le pétrole sera extrait et le Liban l’investira, si Dieu le veut »

Le jeudi 24 août, ont été entamés les travaux de forage par TotalEnergies sur le bloc offshore 9 situé dans le sud de la zone économique exclusive (ZEE) du Liban.

Les réserves potentielles d’hydrocarbures représentent une roue de secours pour sortir le pays du cèdre de la pire crise financière et économique dans son histoire.

En outre, cheikh Qassem a affirmé que le Hezbollah déployait des efforts pour parvenir à un règlement concernant la crise de vacance présidentielle au Liban qui persiste depuis la fin du mandat de Michel Aoun fin juillet 2022.

« Nous travaillons avec diligence, en lui accordant la plus haute priorité, pour sauver le pays et élire un nouveau président afin d’organiser les institutions et sortir de la situation dans laquelle nous nous trouvons.”

Le numéro deux du Hezbollah a également critiqué certains partis qui « sont prêts à déclencher des conflits, à dresser des obstacles, à mentir, à induire en erreur dans le but de gouverner. Bien qu’ils n’aient aucune capacité de le faire, compte tenu des règles qui régissent le pays.”

Et de conclure : « Qu’avez-vous fait pour obtenir la souveraineté du Liban ? Où étiez-vous lorsque la majeure partie du Liban a été libérée et que la résistance travaille toujours pour libérer le reste (des territoires) ? Où étiez-vous lorsque le Liban a été libéré de Daech et des takfiristes et que la grande victoire a été remportée dans le Jroud avec la bénédiction de l’équation « Armée, peuple et résistance » ? Où étiez-vous lorsque les sanctions ont été imposées au Liban par les USA avec votre promotion et l’aide que vous leur demandiez. Il n’y a pas de souveraineté sans la présence d’une force de défense et de protection. Mais celle-ci a été trouvée avec la bénédiction de la résistance et de l’armée. Cette force restera et personne ne pourra la bouger. Elle se renforce de jour en jour au point que nous pouvons voir l’approche de la grande chute d’Israël devant le grand succès de la résistance ».

Source: Médias