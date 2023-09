Dans son nouveau bilan, la Défense russe a annoncé la neutralisation d’environ 580 soldats de Kiev, d’un lance-roquettes multiple de fabrication turque et de quatre stocks de munitions. De plus, en 24 heures, quatre roquettes de HIMARS et d’Ouragan et 41 drones ont été abattus.

L’armée russe a détruit un lance-roquettes multiple T-122 Sakarya de production turque en ces dernières 24 heures, a annoncé le ministère russe de la Défense dans le bilan quotidien de ce 12 septembre. Selon l’instance, un poste de commandement et d’observation ennemi a aussi été anéanti dans la région de Soumy.

Pertes humaines

Lors des combats, les troupes russes ont neutralisé près de 580 militaires ukrainiens, dont plus de 255 sur l’axe de Donetsk.

Par ailleurs, les forces de Kiev en ont perdu jusqu’à 140 autres dans la zone du sud de Donetsk et jusqu’à 35 dans celle de Zaporojié.

Sur l’axe de Koupiansk, leurs pertes s’élèvent à 25 soldats.

Enfin, jusqu’à 45 hommes ont été éliminés sur l’axe de Krasny Liman et jusqu’à 80 sur celui de Kherson.

Armes mises hors service

Parmi les pièces d’artillerie occidentales mises hors service figurent trois systèmes d’artillerie américains M777, trois véhicules blindés de combat d’infanterie Bradley de fabrication américaine, un obusier américain M119 et un obusier français TRF1.

De plus ont été balayés quatre obusiers D-30, un D-20, deux Msta-B, deux Gvozdika, un char et une station radar Nota.

Quatre entrepôts de munitions ont aussi été rasés.

En outre, les forces armées russes ont intercepté quatre roquettes de HIMARS et d’Ouragan, ainsi que 41 drones.

Au total, en 24 heures, les frappes russes ont visé du personnel et du matériel militaire dans 143 zones.

Depuis le début de l’opération militaire spéciale, l’armée russe a abattu 467 avions, 248 hélicoptères et 6.669 drones. Elle a détruit 437 systèmes de défense sol-air, 11.793 chars et autres blindés, 1.150 lance-roquettes multiples, 6.346 pièces d’artillerie de terrain et de mortiers, et 12.927 autres équipements militaires.

Source: Sputnik