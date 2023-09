Les médias israéliens ont rapporté jeudi que l’efficacité de l’armée de l’air israélienne décline chaque jour , et que cela se voit clairement dans les escadrons opérationnels et dans le quartier général des opérations de l’armée de l’air.

L’analyste des affaires militaires de la Treizième chaîne israélienne, Alon Ben David, a affirmé : « La revendication de la responsabilité des attaques contre la Syrie, à travers l’allusion du ministre de la Guerre, Yoav Galant, vise à essayer de montrer que l’armée de l’air opère toujours « .

Il a souligné que « les attaques contre la Syrie sont tout à fait à la portée de l’armée de l’air, même avec les restrictions existantes, mais de nombreux escadrons au quartier général de l’armée de l’air n’ont pas volé depuis 7 semaines et sont devenus incompétents ».

David a estimé que « les attaques contre la Syrie « ne constituent pas un effort particulier de la part de l’armée de l’air », car » Israël l’a attaquée, selon des rapports étrangers, 25 fois depuis le début de l’année ».

Les médias israéliens avaient précédemment rapporté que « les dirigeants de l’armée de l’air ont commencé à comprendre que vers la fin octobre, ils devaient rapidement procéder à un décompte des effectifs et commencer à nommer des remplaçants pour les pilotes devenus incompétents, puis évaluer à nouveau où ils en étaient en termes de compétence » .

ILs ont également averti que « l’efficacité de l’armée de l’air israélienne serait affectée, notant « qu’ il n’est pas certain qu’Israël soit capable de prendre une initiative au Liban ».

Le projet d’amendement judiciaire proposé par le gouvernement Netanyahu en janvier dernier a provoqué une profonde division au sein de l’entité sioniste et l’un des plus grands mouvements de manifestation et de protestation de son histoire, qui s’est largement étendu à l’establishment sécuritaire et militaire, en particulier à l’Armée de réserve ».

Cette dernière a annoncé qu’un grand nombre de ses membres avaient refusé le service militaire en signe de protestation, ce qui a démantelé « l’armée » et causé « des dommages profonds à son efficacité », selon les médias israéliens.

Source: Médias