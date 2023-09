La fille d’un militant bahreïni défenseur des droits humains emprisonné dans son pays depuis des années a affirmé, le vendredi 15 septembre, avoir été empêchée d’embarquer à bord d’un avion en partance de Londres pour Bahreïn où elle souhaitait se rendre pour soutenir son père.

Maryam al-Khawaja s’inquiète de la santé de son père, Abdulhadi al-Khawaja, qui a repris, selon elle, une grève de la faim pour protester contre son manque d’accès à des soins médicaux.

Abdulhadi al-Khawaja, 62 ans, a été condamné à la prison à vie en 2011 pour avoir participé à des manifestations réclamant des reformes politiques dans ce petite royaume du Golfe.

« Nous avons essayé de nous enregistrer au comptoir BA (British Airways) et on nous a dit que nous n’étions pas autorisés à monter à bord », a affirmé Maryam al-Khawaja sur X (ex-Twitter).

« Bien que je sois une citoyenne bahreïnie on m’a dit que je devais parler à l’immigration bahreïnie si je voulais avoir une carte d’embarquement pour Bahreïn », a-t-elle ajouté.

Sollicitée par l’AFP, British Airways a indiqué que « toutes les compagnies aériennes sont légalement tenues de se conformer aux lois sur le contrôle de l’immigration et aux conditions d’entrée pour les clients fixés par chaque pays ».

La jeune femme, également citoyenne danoise, avait déclaré à l’AFP qu’elle s’attendait à être arrêtée à son arrivée à Bahreïn, où elle a été reconnue coupable par contumace sous prétexte d’agression contre la police, une accusation qu’elle dément.

Vendredi, elle voyageait avec un groupe d’autres militants, dont la secrétaire générale d’Amnesty International Agnès Callamard, et Olive Moore, directrice par intérim de l’ONG Front Line Defenders.

« Les membres de notre délégation (de défense des) droits humains se sont tous vu empêcher d’embarquer », a indiqué Agnès Callamard sur X.

« from the airport now, Maryam denied boarding a flight to Bahrain by British Airways on behalf of Bahraini regime » @British_Airways #FreeAlKhawaja pic.twitter.com/qDs9vHtUOU

— Maryam Alkhawaja (@MARYAMALKHAWAJA) September 15, 2023