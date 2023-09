Des membres du groupe haredim antisioniste Neturei Karta ont rencontré mercredi le président iranien Ebrahim Raïssi en marge de l’Assemblée générale de l’ONU, selon les médias iraniens.

« J’ai entendu dire qu’il y avait des Juifs antisionistes ici et c’est une bonne chose », a déclaré Raïssi. « Nous réitérons toujours le fait que nous n’avons aucun problème avec la foi juive, ni avec la Torah et qu’en Iran, les Juifs ont la liberté de religion. Notre seul problème est avec les sionistes. »

Raïssi a souligné qu’il était contre « l’oppression », qu’elle vienne des juifs, des chrétiens ou des musulmans. « C’est pourquoi nous n’avons jamais reconnu les membres de Daech comme des musulmans. »

« Aujourd’hui, les sionistes souhaitent discréditer la foi juive, mais nous établissons une distinction claire entre le sionisme et la foi juive et votre travail dans lequel vous annoncez que ‘nous sommes juifs, pourtant nous sommes contre les sionistes’, c’est quelque chose qui mérite d’être salué », a ajouté le président iranien.

Les membres de Neturei Karta qui ont rencontré Raïssi ont déclaré lors de la réunion : « Nous avons constaté que tout au long de l’histoire de la République islamique d’Iran, ils ont respecté et protégé la communauté juive jusqu’à aujourd’hui. Et vous faites seulement remarquer que le sionisme n’a rien à voir avec la religion et l’occupation est inacceptable. »

Les membres de ce groupe entretiennent de bonnes relations avec l’Iran qu’ils visitent régulièrement officiellement.

