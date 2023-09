La radio de l’armée d’occupation israélienne a déclaré qu’une opération à la voiture bélier a été réalisée au milieu de la journée de ce jeudi 21 septembre contre le check-point israélien de Qalandia situé au nord de la ville sainte d’al-Qods occupée.

Les médias israéliens ont indiqué qu’un soldat israélien a été blessé et l’auteur de l’opération a été arrêté après avoir essuyé des tirs de feu. Ce dernier serait originaire du village palestinien Kafar Aqab, au nord de Jérusalem.

Selon les médias palestiniens, durant ces dernières 24 heures, 36 actes de résistance ont été répertoriés dont 8 tirs de feu contre des soldats et des colons israéliens et 15 assauts aux pierres dans 15 endroits. Le centre de documentation Moeta (Donnée) a rapporté que trois engins piégés ont explosé et l’un d’entre eux a endommagé un véhicule israélien.

Incursions et arrestations

Entretemps, les incursions et assauts en Cisjordanie occupée ne connaissent pas de répit, manifestement dans le but d’arrêter des Palestiniens.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, les médias palestiniens ont rendu d’incursion dans la ville al-Khalil, dans la ville de Tubas située au nord-est de Naplouse et dans le camp d’al-Jalazone, au nord de Ramallah. Des affrontements ont éclaté dans certaines de ces localités.

Selon les médias palestiniens, la ville d’al-Khalil a été le théâtre de l’incursion israélienne après une opération de tirs de feu contre la colonie Adora au sud de la ville.

Dans la ville Tubas, l’incursion israélienne a été repoussée par ses résistants et des accrochages ont éclaté. Des tirs de feu ont été entendus. Un engin piégé a explosé au passage d’un véhicule israélien.

Dans le camp al-Jalazone, des dizaines de maisons ont été perquisitionnées et saccagées et leurs habitants ont été terrorisés.

Selon les médias palestiniens, plusieurs jeunes palestiniens du camp ont été arrêtés.

Des accrochages ont éclaté. Le Croissant rouge palestinien a rendu compte de 4 blessés aux balles réelles.

Le Club du prisonnier a pour sa part rendu compte 2 arrestations dans ce camp, auxquelles s’ajoutent une à Naplouse, deux à Tulkarem.

Dans la province de Naplouse, les bulldozers israéliens ont détruit un commerce à Beita

Entretemps les colonisations se poursuivent : 350 dunums de terres situées entre les deux provinces d’al-Qods et de Ramallah ont été confisquées pour des raisons soi-disant militaires, ont rapporté des médias israéliens.

Ce jeudi matin, la mosquée d’al-Aqsa a elle aussi fait l’objet d’une énième incursion de colons israéliens qui ont effectué des prières talmudiques dans ses cours.

Source: Divers