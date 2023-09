Une série de tentatives d’assassinat visant des hommes de religion sunnites, d’officiers des Gardiens de la révolution iranienne et de juges a été déjouée, c’est ce qu’a révélé, le jeudi 28 septembre, le ministre iranien du Renseignement, Sayed Ismail Khatib.

Il a précisé que « ces tentatives d’assassinat devaient avoir lieu le samedi 30 septembre, afin d’attiser les divergences nationales et sectaires dans le pays ».

Et d’ajouter : « parmi les personnalités qui devaient être assassinées figurait l’imam sunnite de la prière de vendredi dans la province du Sistan-Baloutchistan, Mawlawi Abdul Hamid ».

Le ministre iranien du Renseignement a, dans ce contexte, affirmé que « les ennemis voulaient déstabiliser la sécurité en Iran, appelant les hommes de religion et les responsables chiites et sunnites à être pleinement vigilants ».

Il y a quelques jours, l’assistant politique et sécuritaire du gouverneur du Kurdistan d’Iran, Mehdi Ramadani, a annoncé que la tentative d’assassinat contre le père de la jeune femme, Mahsa Amini, avait également été déjouée.

Les forces de sécurité iraniennes ont arrêté plusieurs personnes appartenant à un groupe terroriste.

Les tentatives d’assassinat ont coïncidé avec le premier anniversaire du déclenchement des émeutes en Iran, suite à la mort de Mahsa Amini, suite au « manque d’oxygène atteignant les cellules du cerveau ».

Auparavant, le ministère iranien de la Sécurité avait pu, grâce à la surveillance des renseignements, arrêter 3 dirigeants de groupes anti-iraniens à l’étranger, qui travaillaient contre l’Iran en Allemagne, aux États-Unis et en Grande-Bretagne, au moyen d’opérations complexes et précises, et ils ont été amenés à l’intérieur de l’Iran.

Il convient de noter que le ministère iranien de la Sécurité a annoncé, fin août dernier, le démantèlement d’un réseau terroriste affilié à « Israël » qui opère dans plusieurs provinces du pays et prépare des attentats terroristes.

En mai dernier, le ministère iranien de la Sécurité avait annoncé, dans un communiqué, le démantèlement et l’arrestation de membres d’un réseau d’espionnage lié à un service de renseignement étranger, afin d’obtenir des informations sur les Iraniens voyageant à l’étranger.