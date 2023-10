Le porte-parole du mouvement du Jihad islamique à Gaza, Mussaab al-Barim, a applaudi aujourd’hui la participation du Hezbollah à l’escalade contre l’occupation israélienne, soulignant « le rôle de la résistance et la complémentarité de ses rôles ».

S’exprimant sur la chaine satellitaire libanaise à Al-Mayadeen, Al-Braim a affirmé : « Nous sommes au début de cette bataille et nous avons la patience de continuer la bataille pendant de longs jours et mois », soulignant que « la bataille se poursuit et ouverte, et la barbarie sanglante de l’occupation nous obligera à élargir le cercle du feu ».

Il a ajouté : « Nous nous approchons des profondeurs de l’entité et nous frappons dans les affrontements avec un objectif et une vision claires, et les heures à venir apporteront de bonnes nouvelles à notre peuple », notant que « les heures à venir joueront un rôle pour tous les fidèles moudjahidines au niveau national ».

Al-Braim a souligné que « la défaite de l’occupation sera possible lors de la bataille du déluge d’Al-Aqsa », soulignant que « nous sommes prêts au sacrifice et au martyre, et l’axe de la résistance a été préparé au fil des années à entrer, par surprise, et détruire les forteresses au cœur de l’entité ».

Source: Médias