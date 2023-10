Il est notoire que dans le conflit israélo-palestinien, la Russie préconise l’application des décisions de l’Onu et la création d’un État palestinien, a déclaré ce mercredi Vladimir Poutine lors de la Semaine de l’énergie à Moscou.

Il s’est toutefois interrogé sur les raisons pour lesquelles les Etats-Unis envoient des navires de guerre en Méditerranée assurant que cela n’aidera pas à régler le conflit.

« Je ne comprends pas pourquoi les États-Unis expédient des groupes de porte-avions en mer Méditerranée », a indiqué M. Poutine en commentant le récent envoi en Méditerranée orientale du groupe aéronaval du porte-avions USS Gerald Ford.

« Voudraient-ils bombarder le Liban ? Ou faire peur à quelqu’un ? Là-bas, il y a un peuple qui n’a peur de rien », a ajouté le numéro un russe, mercredi lors de sa participation à la session plénière de la Semaine russe de l’énergie à Moscou.

Estimant que « l’expansion du conflit entre les Palestiniens et Israël pourrait avoir de graves conséquences », il a souligné la nécessité de tout mettre en œuvre pour calmer la situation.

« On ne sait pas s’il sera possible de calmer la situation d’une manière ou d’une autre dans un proche avenir, mais nous devons nous efforcer de le faire, car l’expansion du conflit peut entraîner de graves conséquences, y compris pour le secteur de l’énergie”, a déclaré Poutine.

Il a noté qu’au cours des dernières années, les États-Unis avaient négligé les mécanismes de règlement au Moyen-Orient et tenté de remplacer la solution des problèmes politiques par des « dons matériels » aux habitants des territoires palestiniens.

« Bien sûr, c’est très important pour les personnes ayant un faible niveau de vie, et il est important de résoudre les problèmes socio-économiques. Mais nous avons toujours dit que cela ne suffirait pas. Sans résoudre les problèmes politiques fondamentaux, dont le plus important est la création d’un État palestinien souverain avec Jérusalem-Est comme capitale, il est impossible de résoudre l’ensemble du problème », a-t-il déclaré.

« La politique de colonisation, ainsi qu’un certain nombre d’autres éléments, ont finalement conduit à une telle explosion de violence”, a poursuivi le président russe.

Il a rappelé que la position de la Russie n’est pas née aujourd’hui et n’a pas pris forme à la suite des récents événements tragiques, mais a évolué au fil des décennies.

« Cette position est connue de la partie israélienne et de nos amis en Palestine. Nous avons toujours préconisé la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, en nous concentrant principalement sur la création d’un État palestinien indépendant et souverain. »

Tant aux États-Unis qu’en Israël, il existe beaucoup de partisans d’un État palestinien indépendant mais ce sont les forces préconisant une solution musclée qui l’emportent, a-t-il ajouté.

Le Président russe a aussi fait état d’un grand « acharnement » en « Israël » et en Palestine. Cependant, il faut chercher à minimiser les pertes parmi les civils. « Laissez tranquilles les enfants et les femmes », a-t-il appelé à l’attention des deux parties en conflit.

Selon l’agence russe Sputnik, citant le service de presse du Kremlin, le dirigeant russe avait mardi 10 octobre évoqué le conflit opposant les Israéliens aux Palestiniens avec son homologue turc.

Les deux dirigeants ont exprimé « leur profonde inquiétude » face à « l’augmentation catastrophique du nombre de victimes civiles », indique le Kremlin.

Poutine et Erdogan se sont également déclarés disposés à faciliter l’établissement d’un cessez-le-feu et la reprise des négociations entre le Hamas et Israël.

Source: Divers