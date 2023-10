Deux membres de la police d’occupation ont été blessés, dont un grièvement, ce soir, jeudi 12 octobre 2023, à la suite d’une fusillade contre un commissariat de police d’occupation à Bab al-Sahira, dans la ville occupée d’alQods.

Des sources locales ont indiqué qu’un jeune homme avait ouvert le feu sur un quartier général de la police d’occupation à Bab al-Sahira, blessant plusieurs policiers d’occupation et tuant l’agresseur.

Selon les médias palestiniens, l’auteur de l’opération était le martyr Khaled Al-Muhtasib de la ville de Beit Hanina, secrétaire du Front d’action étudiante progressiste à l’Université de Bethléem. Les forces d’occupation ont pris d’assaut la ville de Beit Hanina.

Son opération a coïncidé avec le discours de déclaration de guerre de Netanyahu à la Knesset, dans lequel il a déclaré que « le 7 octobre sera enregistré comme un jour noir dans l’histoire d’Israël et le jour le plus terrifiant pour le peuple israélien ».

Netanyahu a indiqué que « le neveu de son conseiller est prisonnier à Gaza, dans le cadre de l’opération Déluge d’Al-Aqsa lancée par la résistance palestinienne samedi dernier.

Les Brigades du martyr Abu Ali Mustafa ont revendiqué la responsabilité de l’opération à alQods et ont déclaré dans un communiqué de presse : « En solidarité avec nos héroïques combattants de la résistance à Gaza alors qu’ils mènent la bataille du déluge d’Al-Aqsa , et en réponse à l’odieux discours sioniste et aux crimes perpetrés contre notre peuple dans la bande de Gaza et à alQods et en Cisjordanie, les Brigades Martyr Abu Ali Mustafa revendiquent la responsabilité de l’opération héroïque d’alQods, qui a entraîné la blessure de nombreux soldats d’occupation ».

