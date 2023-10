Les médias israéliens ont rapporté que « le Premier ministre d’occupation Benjamin Netanyahu a décidé d’annuler à la dernière minute un discours prononcé devant des soldats de réserve, après avoir « reçu des insultes de la part de certains d’entre eux ».

Selon la chaîne israélienne Channel 12, « Netanyahu est arrivé il y a plusieurs jours pour rendre visite aux soldats de réserve des brigades parachutistes de Maglan, et avant de prononcer un discours sur le podium, certains des participants l’ont hué, le qualifiant de menteur et que sa direction est nulle, et autres insultes, obligeant Netanyahu de quitter les lieux rapidement ».

Plus tôt, le général de division de la réserve d’occupation et ancien commandant du Corps du Nord, Noam Tibon, a déclaré « qu’il attribuait à Netanyahu un zéro sur sa direction du gouvernement , en raison de l’opération Déluge d’Al-Aqsa, qu’il a qualifiée « de plus grand échec de l’histoire de l’armée israélienne ».

Un peu plus tôt, un sondage d’opinion réalisé par le journal israélien Maariv avait montré un déclin du soutien des colons au parti Likoud, dirigé par Netanyahu, après l’opération Déluge d’Al-Aqsa ».

Le gouvernement d’occupation, en particulier son chef Benjamin Netanyahu, fait face à des accusations massives de la part de ses opposants politiques d’une part, et des colons d’autre part, en raison de son échec à repousser l’opération Déluge d’Al-Aqsa et celle de l’incapacité de la part de l’armée à protéger les Israéliens ».

Hier, des ministres du parti israélien Likoud ont été attaqués par des colons qui les ont insultés et accusés de « détruire Israël » lors de leur visite aux blessés dans les hôpitaux israéliens.

Plus tôt, les familles des prisonniers israéliens ont averti le président de l’entité sioniste, Isaac Herzog, que si leurs fils ne revenaient pas, « ils ébranleraient Israël, si nécessaire, et n’accepteraient pas de les laisser à Gaza ».

Un nouveau sondage réalisé par le professeur israélien Camille Fuchs, selon une enquête incluant 620 personnes dans le seul secteur juif, a montré que 79 % des électeurs du parti de la coalition lors des récentes élections voient l’événement (Déluge d’Al-Aqsa ) comme un échec des dirigeants israéliens.

94 % des Israéliens interrogés estiment que » le gouvernement israélien est responsable de la situation qui a conduit à l’effondrement de tout le système de protection des colonies dans le sud », et 75 % d’entre eux estiment que le gouvernement israélien a « une très grande responsabilité ».

