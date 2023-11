Alors que les médias israéliens n’en reviennent pas encore que sept soldats israéliens aient été tués samedi 28 octobre à bord d’un véhicule blindé, à savoir le Panther, conçu et censé être invincible, et tentent de comprendre ce qui s’est passé, le ciblage des véhicules et chars israéliens par les Brigades al-Qassam se poursuit à un rythme important dans les zones de combat où les troupes israéliennes ont été investies.

Les soldats tués faisaient partie de ce groupe

Mardi 31 octobre, le porte-parole des Qassam, Abou Ubaida avait déclaré que les combattants en ont détruit 22 véhicules militaires et tué un certain nombre de soldats.

Ce mercredi encore, en répertoriant leurs opérations, les brigades al-Qassam du Hamas ont rapporté des attaques contre d’autres chars et blindés. Avec des images à l’appui.

La plus récente de ces opérations rend compte de tirs au moyen d’obus de type al-Yassine 105 contre deux chars dans la région de l’Ecole agricole à Beit Hanoun, au nord-est de la bande de Gaza.

Au milieu de la journée, ils avaient fait état qu’un véhicule a été détruit également avec ce type de roquette lorsqu’il a pénétré à l’est du quartier Al-Zaytoun.

Dans la matinée, ils avaient rendu compte de tirs contre 4 véhicules en même temps que l’élimination d’une unité de fantassins qui étaient stationnés dans un bâtiment à Beit Hanoun au nord-est de la bande de Gaza et des tirs de feu contre une autre force à Hojr al-Dik dans la même zone.

Al-Yassine, un tandem

L’atout de force principal derrière cet exploit est sans doute l’obus anti char baptisé al-Yassine du nom du fondateur du Hamas cheikh Yassine. Confectionné depuis la seconde intifada, il a été perfectionné de sorte qu’il contient deux obus simultanés avec une grande capacité destructrice, quelque chose de similaire au tandem « 105 ».

Les experts disent que la mission du premier missile est de pénétrer la barrière entre le blindage et la carrosserie du véhicule, puis que le deuxième missile pénètre dans le véhicule blindé et explose dedans.

Selon le site web de la télévision qatarie al-Jazeera, un chef de terrain des Brigades al-Qassam a affirmé que les chars israéliens ont du mal à avancer sur les axes qu’ils ont investis en raison de la résistance farouche qu’ils affrontent.

« Les chiffres des soldats israéliens tués est nettement supérieur à celui qui est annoncé », a-t-il assuré aussi.

Le chef du bureau politique du Hamas Ismail Haniyeh a lui aussi laissé entendre ce mercredi ceci en déclarant que les chiffres des pertes israéliennes que les Brigades al-Qassam annonceront vont surprendre l’ennemi et son peuple.

Le dernier chiffre rendu public par les médias israéliens ce mercredi rend compte de 16 soldats tués, un chiffre qui ne correspond pas aux pertes signalées par les Qassam.

A noter que les Brigades al-Qassam ont annoncé d’autres opérations ce mercredi dont entre autres

** des accrochages avec une force de fantassins israéliens dans la région al-Atatrat au nord-ouest de Beit Lahia.

** le pilonnage d’attroupements de soldats dans le complexe Meftahim via des roquettes.

** un assaut contre le site militaire Abou Motaybeq, situé à l’est du secteur central au cours duquel la tour d’observation et des télécommunications a été détruite.

** des tirs de roquettes et d’un drone Zawari en direction d’un attroupement de soldats et leurs véhicules sur le portail Nisr à l’est de la province centrale.

** une attaque contre une unité de fantassins à l’ouest d’Eretz, au nord-est de la bande de Gaza, derrière les lignes et l’élimination à la distance zéro de 3 soldats.

Pour leur part, les brigades al-Qods du Jihad islamique ont eux aussi revendiqué des tirs contre des attroupements de l’armée israélienne au sud et au nord-est de Gaza au moyen de roquettes 107 et d’obus de mortier.

Force est de constater qu’en dépit des raids israéliens qui ne connaissent pas de répit et le declenchement de l’incursion terrestre, les tirs de roquettes contre les villes israéliennes se poursuivent. Ces deux factions ont revendiqué des tirs contre des Tel Aviv et Rishon Etzion en riposte aux massacres commis dans la bande de Gaza.

Source: Médias