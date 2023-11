Le conseiller médiatique du chef du Bureau politique du Hamas,Taher Al-Nono, a démenti aujourd’hui jeudi dans une interview accordée à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen « qu’un accord de trêve avait été conclu avec l’occupation ».

Al-Nono a déclaré : « La question de la trêve est discutée depuis plusieurs jours, et l’occupation obstrue la question ».

Il a souligné que « les réunions de Haniyeh en Egypte étaient axées sur la manière de mettre fin à l’agression et d’acheminer l’aide via le terminal de Rafah ».

Il a ajouté : « Lorsque les efforts seront terminés et qu’un accord sera trouvé sur la trêve, nous l’annoncerons immédiatement à notre peuple ».

Al-Nono a expliqué que « l’annonce de la trêve de 4 heures a été faite par une seule partie et nous ne faisons pas confiance à l’occupation en raison de nos expériences antérieures avec elle », exprimant « sa conviction que la trêve de 4 heures est une tentative de jeter de la cendre dans les yeux ».

Il a poursuivi « qu’il y a une différence entre ce que nous entendons de la part des médiateurs pendant les négociations et ce que disent les dirigeants de l’occupation ».

Al-Nono : L’ouverture du terminal de Rafah est un droit palestinien et le Qatar s’efforce de parvenir à une trêve

Concernant l’ouverture du terminal de Rafah, Al-Nono a affirmé que « l’ouverture du terminal de Rafah est un droit palestinien et nous n’avons reçu aucune confirmation concernant son ouverture pendant la trêve ».

Il a estimé que « l’occupation israélienne onstrue tout accord sur la trêve et la libération des détenus », notant que « les frères du Qatar déploient des efforts acharnés pour parvenir à une trêve satisfaisante ».

Le conseiller médiatique du chef du mouvement Hamas a souligné : » Nous soutenons la pression internationale sur l’occupation pour ouvrir le terminal de Rafah et acheminer l’aide ».

Il a déclaré : « Le Palestinien a tiré une leçon claire de l’expérience de 1948, il s’accroche à sa terre et refuse d’être déplacé ».

Al-Nono a évoqué les combats qui ont eu lieu à Gaza lors de la tentative d’incursion de l’occupation et a souligné que » les Israéliens cachent leurs pertes dans la bande de Gaza et parlent d’un mort chaque jour, alors que le nombre de leurs morts se compte par dizaines ».

Il a exprimé sa conviction que « l’occupation recule par rapport aux objectifs qu’elle s’est fixés pour la bataille en raison de l’échec auquel elle est confrontée ».

Le conseiller médiatique du chef du Hamas a noté que « la question des détenus militaires israéliens détenus par le Hamas n’a pas été ouverte », soulignant que « leur libération se fera en échange de tous les prisonniers palestiniens ».

À son tour, Bassem Naim, membre du Bureau politique du Hamas, a déclaré à Al-Mayadeen que « personne ne nous a informé d’une trêve dans la bande de Gaza ».

Le Hamas a annoncé plus tôt dans la journée que « Haniyeh était arrivé en Egypte pour s’entretenir avec des responsables égyptiens concernant les derniers développements dans la bande de Gaza ».

Le mouvement a indiqué dans un communiqué que « Haniyeh est arrivé ce matin en Egypte, accompagné d’une délégation comprenant Khaled Meshal et Khalil Al-Hayya », notant « qu’il a rencontré le chef des services de renseignement égyptiens, le général Abbas Kamel, et ils ont discuté de la situation actuelle dans la bande de Gaza ».

Hier, mercredi, les médias égyptiens ont rapporté, citant des sources bien informées, que « l’Égypte était sur le point de conclure une trêve humanitaire dans la bande de Gaza pour l’échange de prisonniers et de détenus », indiquant « qu’il existe de nombreux contacts à cette fin ».

Elle a souligné « qu’il existe des contacts intensifs avec l’Égypte pour parvenir à une trêve humanitaire dans la bande de Gaza ».

Plus tôt, Reuters avait rapporté que la réunion entre les médiateurs qataris et les responsables du Hamas avait discuté hier mercredi des caractéristiques possibles d’un accord entre la résistance palestinienne et l’entité d’occupation israélienne.

L’agence précise qu’une autre réunion a réuni le chef de l’occupation du Mossad, le directeur des renseignements américains et le premier ministre qatari, à la suite de la réunion des médiateurs qatariens avec le Hamas.

Elle a noté que « les résultats de ces pourparlers ne sont pas clairs ».

Une source d’Al-Mayadeen avait révélé plus tôt qu’une formule de » trêve humanitaire de 3 jours était actuellement en cours de négociation à Gaza », indiquant « qu’Israël piétine ».

Source: Médias