Les médias israéliens ont rapporté mercredi que « la propagande israélienne massive après l’assaut de l’hôpital Al-Shifa par l’armée d’occupation israélienne a provoqué une déception chez les colons israéliens, qui pensaient « qu’Israël éliminerait le Hamas pendant son opération ».

Les médias israéliens ont déclaré que « la direction du Hamas restait unie même après l’assaut de l’hôpital Al-Shifa, et que ses combattants continuaient de tirer des missiles vers les colonies de la bande de Gaza et vers Tel Aviv ».

Les médias ont également souligné que « l’armée a réussi à se rétablir, mais l’objectif n’a pas été atteint, et nous n’avons pas encore capturé Sinwar ni Deif, et hier, l’armée a annoncé qu’elle avait éliminé un cadre du Hamas qu’aucun Israélien ne connaissait ».

Pour sa part, Yair Shirkey, commentateur des affaires ultra-orthodoxes sur la Douzième chaîne israélienne, a déclaré : « J’entends parler de la déception généralisée en Israël, non seulement de la part de ceux qui sont assis chez eux, mais aussi de la part des soldats qui sont revenus de Gaza et qui ont passé environ deux semaines à l’ intérieur », ajoutant « qu’il y a une grande déception concernant les prisonniers israéliens dans la bande de Gaza ».

Pour sa part, Tzivi Yehezkeli, analyste des affaires arabes pour la chaîne israélienne 13, a déclaré « qu’il est clair qu’il n’y a rien à l’hôpital Al-Shifa d’une réelle valeur » .

Il a ajouté que la question de l’hôpital Al-Shifa est « une diversion à laquelle Israël est exposé depuis plus d’une semaine, et qu’en fin de compte, ces histoires de distraction produiront une déception parmi le public israélien et empêcheront le retour de sa confiance dans le gouvernement pour atteindre les objectifs de la guerre ».

L’occupation a contribué à répandre un récit trompeur en conjonction avec son assaut sur l’hôpital Al-Shifa,selon lequel l’hôpital contenait des prisonniers israéliens, mais ce récit a été rapidement réfuté par le correspondant des affaires militaires de la radio de l’ armée israélienne, Doron Kadosh, qui a certifié qu’il n’y avait aucun prisonnier israélien à l’hôpital.

Il a également délibérément publié des articles similaires sur d’autres hôpitaux de la bande de Gaza, les utilisant comme prétexte pour les cibler de manière concentrée, menaçant la vie d’un grand nombre de patients et entraînant la mort de dizaines de blessés.

Source: Médias